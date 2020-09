Calciomercato Milan: Milenkovic arriva? La viola si impunta

Il Milan continua ad inseguire il sogno di portare Nikola Milenkovic a Milano ma servono 40 milioni.

Mercato Milan, Milenkovic può arrivare ma sarà un affare complicato

Il Milan non vuole fermarsi. Come riportato dal CDS, il club rossonero ha in mente il grande obiettivo di portare Nikola Milenkovic alla corte di Stefano Pioli.

Anche in Europa League, infatti, Kjaer e soprattutto Gabbia hanno mostrato qualche incertezza di troppo. Ad oggi però Romagnoli è ancora fermo ai box ed i rossoneri hanno solo questi due calciatori in organico. Per questo dopo il passaggio del turno in Europa League le cose potrebbero cambiare in quel reparto.

Mercato Milan: Milenkovic dipende da Paquetà

La società rossonera prima di dare l’assalto ad un centrale dovrà cedere. I due grandi obiettivi in difesa restano Milenkovic e Pezzella, entrambi in forza alla Fiorentina.

Per prendere i due calcatori servirà la cessione di Paquetà e la qualificazione in Europa League. Con la certezza di avere 15 milioni di euro un più in cassa dovrebbe aumentare anche la potenza di fuoco.

Per il Milan, allo stesso tempo, diventerà anche necessario allargare la rosa, visto che aumenterà il numero di partite. Il problema è che l’ultima gara si giocherà il 1° ottobre, a soli 4 giorni dalla fine della sessione.

Milan, problemi con la Fiorentina?

La società rossonera cercherà in tutti i modi di convincere la Fiorentina a privarsi di Nikola Milenkovic, o almeno di German Pezzella.

Le due trattative sembrano difficili sia per quanto riguarda Milenkovic sia per Pezzella. Il club rossonero, infatti, puntava a mettere in piedi uno scambio proprio con Paquetà per avere uno dei due calciatori.

Tuttavia Commisso nelle ultime settimane ha fatto sapere di aprire la cessione solo cash, senza sconti. Più facile, insomma, che si guardi all’estero.

Come detto, invece, per Paquetà l’offerta del Lione non è ancora arrivata, ma aspetterà che il Barcellona prenda Depay. Certo con una sua cessione per contanti, il mercato potrebbe accendersi. Il Milan, inoltre, aspetta anche l’addio di Krunic, che ha diverse offerte, ma potrebbe anche restare in rossonero. La decision di tenere l’ex Empoli, tuttavia, significherebbe dire addio a Bakayoko del Chelsea che a quel punto sarebbe bloccato.