Simone Inzaghi non può dirsi completamente soddisfatto del calciomercato della Lazio. In biancoceleste sono arrivati solo due volti nuovi, Muriqi e Reina, mentre il tecnico si aspettava colpi di maggior consistenza.

Calciomercato Lazio, Hoedt il nome per la difesa

La Lazio, intanto, sta portando ancora avanti le trattative per i rinnovi contrattuali dei suoi uomini migliori. Ufficializzato quello di Ciro Immobile, è tempo di capire cosa ne sarà di Luis Alberto e Francesco Acerbi. Quest’ultimo è stato al centro di una polemica molto dura con la società che non ha ancora provveduto ad aumentare l’offerta per il rinnovo come richiesto dal calciatore che ha espressamente richiesto di essere riconosciuto tra i migliori della rosa (anche dal punto di vista economico). Quindi per il calciomercato in entrata si valutano anche altri nomi che potrebbero migliorare la rosa di Inzaghi. Tra i vari profili è spuntato anche quello di un difensore che ha già vestito i colori biancocelesti: Wesley Hoedt.

Calciomercato Lazio, si punta all’ex Napoli: le ultime

Calciomercato Lazio, Hoedt vuole tornare

A Simone Inzaghi mancano ancora alcuni tasselli che rendano completa la rosa biancoceleste. In difesa si attende si liberi il posto occupato da Bastos per poi puntare su nuovi innesti. Secondo quanto riportato dal portale inglese onefootball.com, la candidatura di Wesley Hoedt è molto forte. Il difensore è richiestissimo in Belgio, con Anderlecht e Bruges pronte all’asta ma la volontà dell’olandese è chiara: vuole tornare in Serie A, alla Lazio, come espressamente dichiarato in una delle ultime interviste rilasciate.

“Sono cresiuto tanto alla Lazio, ma ho sbagliato ad andare via. Mi mancano l’Olimpico e la maglia biancoceleste, così come i tifosi”.

Calciomercato Lazio, l’annuncio di Lotito sul mercato

Lazio, attesa estenuante per il mercato

Intanto la Lazio attende ancora di ufficializzare l’acquisto di Mohamed Fares. L’esterno è stato praticamente già acquistato dai biancocelsti, ha anche svolto le visite mediche ma non può ancora allenarsi e mettersi a disposizione di Inzaghi. E il motivo è da ricercare nella profondità della rosa biancoceleste: senza cessioni non c’è posto per i nuovi calciatori, prettamente dal punto di vista numerico. L’affare, dunque, sta diventando sempre più stressante per tutte le parti in causa ma l’inizio della settimana prossima dovrebbe essere il momento giusto per l’ufficialità. Prima sarà salutato Jony, in direzione Liga, e poi sarà reso ufficiale l’acquisto di Mohamed Fares, nuovo esterno sinistro di Simone Inzaghi.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Inter, Vidal arriva dopo la cessione del big: ecco chi

Calciomercato Juventus, svolta per il nuovo esterno: le ultime