Calciomercato Lazio, offerta per un ex Napoli: le cifre

La Lazio continua il suo calciomercato, e lo fa guardando anche a qualche rinforzo di esperienza per la rosa di Simone Inzaghi. L’obiettivo è ovviamente quello di riconfermare quanto fatto lo scorso campionato, ma anche tenendo conto dei vari impegni europei. Serviranno giocatori capace di tenere testa a più competizioni, possibilmente con esperienza e leadership.

Ultime Lazio: pronta l’offerta per Callejon

Tra i tanti obiettivi di Tare e staff per la Lazio, c’è anche Josè Callejon, esterno ex Napoli attualmente svincolato. Lo spagnolo ha giocatore in Italia per molti anni, e il suo impatto sul calcio italiano è stato devastante, tanto da guadagnare la stima di tantissimi allenatori e club. Il giocatore rappresenterebbe un rinforzo di enorme esperienza per i biancocelesti, oltre che uno smacco ancora importante per la fascia destra. Parliamo di un profilo ancora in grado di dire la sua nel calcio che conta, e che Lotito apprezzerebbe. Ecco perchè, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare sia pronta un’offerta da 2,5 milioni di euro a stagione per un contratto triennale.

Callejon: esperienza e tagli al servizio di Inzaghi

Callejon è senza dubbio stato uno dei migliori esterni offensivi in questi ultimi anni in Serie A. Il suo apporto al Napoli è stato spesso decisivo, e la sua esperienza ha sempre fatto la differenza con la maglia azzurra. Inzaghi gradirebbe parecchio un suo eventuale arrivo, specie visto l’affare low cost. Giocatore che arriverebbe da svincolato, e che potrebbe dare una grossa mano soprattutto per affrontare i tanti impegni in questa stagione. Il suo taglio nell’area di rigore è un ricordo indelebile per molti avversari, e chissà che stavolta non sia proprio la Lazio a poter ammirare il gesto tecnico.

Mercato Lazio: acquisti di esperienza, c’è un altro nome

Non solo Callejon tra gli obiettivi biancocelesti, ma anche un altro giocatore maturo, stavolta per la difesa. Parliamo di Garay, giocatore svincolato dal Valencia, e che in questi anni è stato più volte protagonista sia in campionato che nelle coppe.

