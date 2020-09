Calciomercato Juventus: Kean vuole tornare, Raiola si muove

La Juventus attende l’ok definitivo per Edin Dzeko ma ragiona già su un’altra punta per Andrea Pirlo.

Mercato Juventus 2020: Kean dopo Dzeko

Il nome giusto potrebbe essere quello di Moise Kean. L’attaccante vuol tornare in Italia come confermato anche da Raiola. Il procuratore aveva parlato avanti alla sede dell’Inter dicendo:

“Non mi chiedete della Juventus. Se mi trovate a Torino, mi chiedete di Kean…».

E pochi giorno dopo Mino Raiola si è materializzato davvero dalle parti della Continassa. Ufficialmente il manager italo-olandese è stato nella sede per parlare di altri calciatori.

La Juventus dovrebbe risolvere il problema Luca Pellegrini, terzino sinistro che domani potrebbe anche essere titolare contro la Sampdoria e che è stato chiesto da diverse società come ad esempio la Fiorentina

Juventus: Raiola su Kean

Raiola ha pero anche aggiornato i vertici bianconeri su un altro suo assistito. L’agente ha parlato con i bianconeri delle informazioni che ha ricevuto su Kean. Il 20enne ex juventino è sempre il preferito per il ruolo di vice bomber ma a liberato dall’Everton.

Kean, dopo una stagione non esaltante in Premier League e un debutto 2020-21 non migliore (è entrato all’89’ contro il Tottenham), vorrebbe tornare a “casa”. Raiola, abituato a esaudire i desideri dei propri assistiti, sta provando a muversi con l’Everto cercando un compromesso.

Il problema per l’agente e per la Juve è che per il momento il club inglese è poco propenso a cedere in prestito (seppur oneroso e con futuro riscatto obbligatorio) un giocatore così importante.

Non in organico, ma per Kean dodici mesi fa sono stati investiti quasi 30 milioni.

Mercato Juventus: apertura dell’Everton per Kean

In realtà nelle ultime ora sarebbe arrivata dal club inglese un’apertura per la cessione di Moise Kean.

Da Liverpool, infatti, sono filtrati segnali che invitano a un mix tra fiducia e cauto ottimismo. Paratici spera nel lieto fine e in quel caso il mercato sarebbe promosso.

Non dovesse arrivare l’ex juventino, alla Continassa preferirebbero investire su un altro calciatore giovanissimo.

Se Pinamonti, sempre della scuderia di Raiola, ieri è stato ufficializzato dall’Inter dove dovrebbe restare come 4a punsta, occhio a Myron Boadu (Az Alkmaar) e Gianluca Scamacca, che però il Sassuolo non vorrebbe cedere in Serie A.