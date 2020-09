Calciomercato Juventus, visite mediche per Dzeko: ecco quando

Il mercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e in queste ultime settimane la maggior parte delle squadre del nostro campionato, sta continuando a portare avanti diverse operazioni importanti. Ne sa qualcosa la Juventus, intenzionata a chiudere il prima possibile per un attaccante. Il nome più caldo è Edin Dzeko, ormai ad un passo dall’arrivo in bianconero: il giocatore giallorosso vuole solo la Vecchia Signora, e si comincia già a parlare di visite mediche.

Ultime Juventus: programmate le visite mediche per Dzeko

Dzeko è sempre stato uno degli obiettivi principali per la Juventus, e nelle ultime ore sembra essere arrivata la tanto attesa svolta. Una trattativa che sembrava complicata, ma che alla fine è stata sbloccata anche da Milik, vicinissimo alla Roma. Pirlo avrà quindi a disposizione il suo nuovo centravanti, oltre che uno dei giocatori più adatti al suo stile di gioco. Il bosniaco ha tantissima esperienza, è capace di far girare la squadra in zona offensiva, e soprattutto riesce benissimo a fare sia da spalla che da bomber. Ora parte il conto alla rovescia per le visite mediche, che stando a quanto riportato da Tuttosport, potrebbero svolgersi nella giornata di lunedì.

Mercato Juventus: il punto sulla questione Dzeko

La Juventus ha quasi chiuso definitivamente l’affare Dzeko, e l’accordo tra squadra e giocatore era stato già raggiunto da tempo. Stesso discorso per quanto riguarda le cifre con la Roma: 16 milioni per il cartellino offrendo al giocatore un biennale con opzione per il terzo anno da 6,8 milioni di euro più bonus, per un totale di 7,5. Trattativa in dirittura d’arrivo ormai, con il giocatore attualmente convocato dai giallorossi per la prima giornata, ma che potrebbe lasciare i compagni da un momento all’altro.

News Juventus: altro colpo in attacco?

Il mercato della Juventus non è affatto finito, e l'arrivo di Dzeko potrebbe non essere l'ultimo colpo portato a termine dai bianconeri. Attenzione infatti alla possibilità di vedere un altro attaccante in orbita Vecchia Signora, con un centravanti che potrebbe ritornare, e due esterni offensivi nel mirino.

