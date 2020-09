Calciomercato Inter: Vidal arriva, ecco chi ha venduto Marotta

Via un big per arrivare ad Arturo Vidal. Era questo il diktat imposto da Suning che l’Inter ha rispettato.

Mercato Inter 2020: ora è fatta per vidal

Arturo Vidal sarà dell’Inter. Ancora 24 ore e Arturo Vidal riabbraccerà Antonio Conte. Come riportato da TS, infatti, l’Inter ha da tempo trovato l’accordo con l’entourage del cileno.

Per propiziare l’affare, inoltre, Vidal aveva anche deciso di rinunciare a parte dei soldi che doveva ricevere dal club blaugrana.

Ma non solo, l’Inter ha anche deciso di accontentare il Barcellona versando un minimo indennizzo (0.5 milioni) ai catalani. Per dare l’ok definitivo e completare l’operazione, però, serviva un’uscita importante per risparmiare sul monte stipendi.

Questa era stata un’imposizione di Suning e di Stevan Zhang che Marotta e Ausilio stanno seguendo alla lettera. Il calciatore che dirà addio sarà Diego Godin.

Mercato Inter: Vidal arriva, la trattativa sbloccata da Godin

Il calciatore Diego Godin lascerà Milano dopo solo un anno. L’uruguaiano da una decina di giorni stava trattando con la dirigenza nerazzurra la buonuscita da ottenere prima del passaggio al Cagliari.

La trattativa era partita con la visita di Giulini nella sede nerazzurra. Godin col Cagliari aveva trovato un accordo da giorni – triennale da 2.5 milioni, bonus compresi -, e ieri è arrivata l’intesa anche con l’Inter. Fattore non secondario della vicenda perché Godin non voleva lasciare Milando dove aveva un contratto fino al 2022 a 5.8 milioni. Oggi dovrebbero arrivare le firme e l’ufficialità del trasferimento.

Una volta sbloccata la cessione sarebbe la volta dell’arrivo di Vidal. Il cileno, che anche ieri mattina si è allenato alla Ciutat Exportiva del Barça, si era mostrato molto insofferente per questo lunghissimo stand-by.

Inter, quando arriverà Vidal?

Ora però ci siamo, Vidal è atteso a Milano. Il calciatore è possibile che arrivi domani (difficile stasera, ma chissà) per poter poi così sottoporsi alle visite lunedì e firmare il contratto.

A Milano lo aspetta un accordo di due anni più uno (a 6 milioni) con l’Inter. A quel punto potrà raggiungere Conte alla Pinetina. Tuttavia l’ex Juventus avrà disposizione per allenarsi poco tempo, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che sabato 26 settembre potrà già esser convocato per la partita contro la Fiorentina.