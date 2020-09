Calciomercato Inter, accordo raggiunto: domani l’arrivo del nuovo acquisto

L’Inter rimanda l’inizio della nuova stagione sul campo. Via al nuovo campionato dalla prossima settimana. Intanto, il club nerazzurro vuole far sognare i propri tifosi con l’arrivo di altri grandi campioni. Nel mirino c’è un attaccante che possa fare da vice Lukaku, il nome in pole e pronto alla chiusura sembra essere quello di Andrea Pinamonti, ex Inter che lo scorso anno ha vestito la maglia del Genoa. In difesa qualcosa cambierà, dato che è ormai imminente il passaggio di Diego Godin al Cagliari. L’Inter tratta per Darmian. L’obiettivo primario è però rinforzare il reparto di centrocampo e farlo con un calciatore che mister Conte stima tantissimo, si tratta di Arturo Vidal. I due hanno lavorato insieme alla Juventus in passato e sono pronti ad unirsi nuovamente, questa volta all’Inter. Arrivano aggiornamenti importanti riguardo la trattativa.

Mercato Inter, accordo raggiunto per Vidal

Come rivelato da Sky Sport, è ormai stato raggiunto l’accordo totale per il passaggio di Arturo Vidal all’Inter. Il Barcellona ha accettato le ultime condizioni. Si attendeva da giorni il via libera del club spagnolo per il suo ritorno in Serie A. Dopo aver vestito la maglia della Juventus, il cileno torna in Italia per vestire la maglia dell’Inter. Già programmate anche le visite mediche. Il suo passaggio è stato sbloccato dopo che è arrivato l’accordo per la cessione di Diego Godin al Cagliari.

Calciomercato Inter, Vidal in città già domani per l’annuncio

Il sogno dell’Inter e di Conte resta sempre Kante del Chelsea, ma il club nerazzurro intanto ha chiuso un’altra trattativa. Vidal è infatti atteso in città già da domani, dove si trasferirà a Milano per poi svolgerà le visite mediche nella mattinata di lunedì. Accordo per circa 1 milione di euro più bonus come indennizzo al Barcellona. Il centrocampista esperto andrà a firmare un contratto biennale. Ormai è stata chiusa la trattativa e il calciatore non vede l’ora di abbracciare il progetto nerazzurro e il suo ex allenatore Antonio Conte.

