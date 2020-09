Calciomercato Inter, l’annuncio del Barcellona su Lautaro Martinez

Via alla nuova stagione di Serie A. Chi non inizierà questa settimana sarà l’Inter. Il club nerazzurro salterà la prima giornata che verrà recuperata poi a fine mese. La società per questo si sta concentrando sul mercato, tra entrata ed uscita con trattative importanti. Tra gli acquisti c’è Arturo Vidal, ogni giorno sempre più vicino alla firma, mentre in uscita Diego Godin è pronto al trasferimento al Cagliari. L’intenzione del club è quella di tenere i migliori calciatori, partendo dai top come Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è stato corteggiato a lungo dal Barcellona in questi ultimi mesi, ma non solo i catalani perché anche il Real Madrid ci ha provato con insistenza nelle scorse settimane. L’emergenza coronavirus ha colpito e non poco il mondo del calcio, per questo trattative come quella di Lautaro si sono complicate con il corso dei mesi, in particolar modo se l’Inter ha continuato a chiedere fino agli ultimi momenti il pagamento della clausola rescissoria (111 milioni di euro) per lui.

Mercato Inter, arriva l’annuncio del presidente Bartomeu su Lautaro Martinez al Barcellona

Continua a restare vigili il Barcellona su Lautaro Martinez, ad ammetterlo è stato direttamente il numero uno del club catalano. Infatti, Kosep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, non ha fatto nomi precisi, ma ha specificato che al momento a causa delle regole del Fair Play finanziario, la società non può permettersi nuovi acquisti importanti se prima non arrivino cessioni. Difficile pensare però che l’Inter ceda Lautaro Martinez nelle ultime settimane di calciomercato.

Calciomercato Inter, si tratta il rinnovo di Lautaro Martinez

Nei giorni scorsi, invece, gli agenti di Lautaro Martinez sono arrivati in città a Milano e hanno incontrato nella sede nerazzurra la dirigenza per trattare, non la cessione come si pensava verso Barcellona o Real Madrid, ma bensì il rinnovo di contratto. Le parti sono a buon punto ed è possibile che, oltre all’ingaggio sostanzialmente aumentato, la società riesca a strappare un accordo con il calciatore per portare la clausola rescissoria da 111 milioni ad almeno 150.

