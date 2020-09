Il calciomercato dell’Inter è attualmente bloccato: mancano le cessioni e i conseguenti introiti prima di affondare il colpo per Arturo Vidal e qualche altro obiettivo di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Godin in uscita

Uno dei primi calciatori a dire addio sarà Diego Godin. Il difensore uruguaiano non ha lasciato il segno dopo una stagione tra alti e bassi ed è pronto a salutare l’Inter. Solo dopo il suo addio, per i nerazzurri sarà possibile ingaggiare Arturo Vidal, per una questione prettamente di ingaggio. Andrà via ma resterà in Serie A: la prossima settimana sarà decisiva per il passaggio al Cagliari di Eusebio Di Francesco che sta cercando di costruire una squadra con il mix perfetto di esperienza e gioventù.

Calciomercato Inter, altra cessione in vista: le ultime

Calciomercato Inter, Di Francesco conferma la trattativa

Alla vigilia del primo match di campionato, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa della gara contro il Sassuolo e dell’arrivo di Godin.

“Con Godin la società mi trasmette serenità, sapete che siamo sul giocatore da tempo e che stiamo lavorando per prenderlo. E’ un leader, è un difensore puro: è “cattivo”, e con le sue qualità può far crescere, tanto, anche i suoi compagni e quelli più giovani. Noi cerchiamo un giocatore con queste caratteristiche, abbiamo anche Klavan che ha esperienza internazionale“.

Cagliari, Di Francesco: “Dall’Inter vogliamo anche Nainggolan”

Il tecnico del Cagliari, poi, si è soffermato anche sull’interesse per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è tornato nerazzurro dopo la stagione in prestito in Sardegna ma vorrebbe continuare la sua carriera al Cagliari. Le trattative tra Giulini e la dirigenza nerazzurra non sono andate a buon fine per le richieste molto alte per il cartellino di Nainggolan ma il club isolano ha intenzione di riportare il Ninja alla Sardegna Arena. Ne ha parlato anche Eusebio Di Francesco in conferenza stampa.

“C’è la volontà di riportare anche Nainggolan, stiamo valutando tanti dettagli. Poi stiamo pensando anche di inserire qualche altro giovane”.

