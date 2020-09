Calciomercato Inter: colpo in arrivo sulla fascia, ma prima una cessione

L’Inter continua il suo calciomercato, e lo fa pensando a tutti i vari reparti da rinforzare. Se per l’attacco è stato preso Pinamonti e per il centrocampo è in arrivo Vidal, sulla fascia è atteso un altro colpo. Il modus operandi è però chiaro a tutti: prima di investire occorrerà vendere, e il primo ad essere in partenza in quella zona di campo, è Antonio Candreva. Sul giocatore sono piombate diverse squadre di Serie A, da qui a breve darà l’addio al club di Milano.

Ultime Inter: in arrivo Darmian, addio Candreva

Ausilio e Marotta si sono attivati parecchio in questa sessione di mercato, e tra i tanti obiettivi c’è anche Matteo Darmian, giocatore che da sempre interessa a Conte, e che andrebbe a completare il reparto di fascia destra. Prima però ci sarà la cessione di Candreva, il quale negli ultimi giorni ha ricevuto diverse avance da parte di vari club di Serie A. Il Genoa è stata la squadra ad essersi mossa per prima, ma attenzione anche al Genoa. Quello che è certo è che i nerazzurri hanno già bloccato il sostituto, con Darmian pronto a trasferirsi a Milano: 2,5 milioni di euro destinati alle casse del Parma. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Inter: il punto sulla situazione Candreva

Candreva libererà l’arrivo di Darmian, ma ad oggi l’Inter non conosce ancora bene il futuro del suo laterale. Per l’ex Lazio ci sono varie richieste, e se da una parte è vero l’interesse del Genoa, dall’altra parte non si può sottovalutare l’avanzata della Sampdoria. Mister Ranieri pare aver contattato di persona il giocatore, e chissà che da qui alle prossime ore non possa arrivare la decisione definitiva. L’agente di Candreva, Federico Pastorello, ha parlato ieri della situazione del suo assistito, non chiarendo però troppi dubbi.

Mercato Inter: altra cessione in arrivo

Non solo Candreva, ma anche Godin. L'uruguaiano sarà il prossimo a partire, ed è sempre più diretto verso il Cagliari. La squadra sarda ha raggiunto l'accordo con il giocatore, ora difensore e nerazzurri trattano la buonuscita.