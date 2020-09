Calciomercato Inter: colpo Kantè e Suarez, le ultime

L’Inter continua a muoversi sul mercato. Suarez e Kantè restano nel mirino dopo aver praticamente chiuso il colpo Vidal.

Mercato Inter 2020: Kantè e Suarez? Sogni non impossibili

Mentre si attende solo l’ok definitivo di Arturo Vidal, il club nerazzurro lavora anche per i prossimi colpi.

La richiesta di Antonio Conte resta ancora quella di portare a Milano N’Golo Kantè del Chelsea, ma attenzione anche a Suarez che potrebbe essere il rinforzo in attacco.

Calciomercato Inter: la trattativa per Kantè

Per arrivare a Kantè, l’Inter dovrà effettuare una cessione importante come quella di Brozovic ed Eriksen per esempio.

Marotta ed Ausilio faranno il possibile per regalare a Conte il francese, perno davanti alla difesa. Con il Chelsea non sarà facile trattare ma un tentativo potrebbe essere fatto nelle prossime settimane.

Mercato Inter: la verità su Suarez

Per quanto riguarda il discorso attaccante, come riportato dal CDS, l’Inter ha in mente varie soluzioni per il ruolo di 4a punta.

Il discorso relativo a Suarez potrebbe invece prendere quota solo se il Barcellona provasse a prendere ancora una volta Lautaro Martinez offrendo come parziale (minima) contropartita il Pistolero. Per ora non ci sono i presupposti per il suo arrivo a Milano. Per questo dopo la chiusura del mercato Marotta e Ausilio parleranno di rinnovo con il Toro.

A proposito di attacco, per l’Inter ieri è arrivata una novità. Il club ha ufficializzato l’acquisto di Pinamonti a titolo definitivo (non in prestito con obbligo).

L’attaccante arriva con una nuova formula da 8 milioni più 12 di bonus. I bonus saranno facilmente raggiungibili. Per Pinamonti contratto quadriennale da 1,8 milioni a stagione. Inoltre la punte cresciuta nelle giovanili nerazzurre avrà tanti bonus legati alle presenze e ai gol. Già oggi probabilmente si allenerà ad Appiano e per ora sarà lui la 4a punta in organico.

Come detto, in Champions occuperà uno dei posti riservati ai prodotti del vivaio. Un bel vantaggio per l’Inter che in questo modo non dovrà fare esclusioni importanti. Potrebbe prendere il numero 99 di maglia.

Intanto si parla anche di Salcedo, l’attaccante era stato chiesto da diversi club, ma potrebbe tornare al Verona in prestito. Il suo agente, Riso, ne ha parlato ieri con la società.

L’Inter vende per arrivare a Kantè