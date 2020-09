Calciomercato Fiorentina, sfida a Roma e Torino per un centrocampista

Un mercato che si fa sempre più intenso quello di Serie A, con la maggior parte delle squadre che si sta attivando parecchio negli ultimi giorni. Ne sa qualcosa la Fiorentina, che in queste ultime settimane sta cercando di puntellare ogni reparto. La sensazione è che a centrocampo possa esserci un altro colpo all’orizzonte, con un obiettivo ormai chiaro: Lucas Torreira.

Ultime Fiorentina: Torreira obiettivo principale a centrocampo

Torreira è un obiettivo concreto per la Fiorentina, e la squadra di Firenze sta sondando il terreno già da diverso tempo. Il centrocampista ha già militato in Serie A con la maglia della Sampdoria, e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione da parte di molte big. Attualmente è in forza all’Arsenal, ma un ritorno in Italia non è affatto da escludere, anzi. L’uruguaiano gradirebbe la destinazione, e al momento la Fiorentina sembra essere la pretendente più vicina. Ovviamente si tratta di un’operazione difficile, soprattutto per via dei prezzi: 25 milioni di euro è la richiesta dei Gunners, che dalla loro parte non vorrebbero privarsi del giocatore. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Mercato Fiorentina: colpo Torreira, concorrenza italiana

La Fiorentina si sta attivando parecchio sul mercato, e dopo gli arrivi di Amrabat e Duncan, non è affatto escluso che possa esserci anche il colpo Torreira. La viola parla e discute con l’Arsenal, ma non si dimentica di tenere in considerazione anche un altro fattore: la concorrenza sul giocatore. Stiamo parlando di interessi concreti da parte di altre due italiane, ovvero Roma e Torino. I due club spaventano la Fiorentina, e chissà che da qui a breve non possano arrivare delle offerte concrete.

News Fiorentina: pronti due rinnovi

Intanto la Fiorentina pensa a blindare i propri gioielli, e da poco sembra essere arrivata la svolta per quanto riguarda due rinnovi di contratto. Il primo sarà Biraghi, mentre il secondo Vlahovic. Sia il terzino che l’attaccante saranno due pedine fondamentali per Iachini, e Commisso non vuole affatto correre rischi.

