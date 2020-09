Calciomercato Fiorentina, addio Castrovilli? Commisso spegne le voci

Calciomercato Fiorentina, Castrovilli e Chiesa i pezzi pregiati: Commisso fa chiarezza sul futuro

Sono al centro delle voci di calciomercato i giovani talento della Fiorentina, Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Sono i pezzi pregiati del club viola che, nel corso del pomeriggio, hanno vinto la prima partita del campionato, ai danni del Torino. A decidere la sfida è stato proprio il nuovo numero 10, Gaetano Castrovilli, su assist dell’amico Federico. Chiesa, infatti, ha assistito con un passaggio delizioso, per il tap-in vincente, che permette alla Fiorentina di trovare i tre punti all’Artemio Franchi. Hanno fatto entrambi felice, il patron della società toscana, il presidente Rocco Commisso che, nel corso del post-partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al loro futuro.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina-Torino, decide Castrovilli: la sintesi del match

“Gaetà, non farmi scherzi”: le parole del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso

E’ intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Il patron ha parlato del futuro di Gaetano Castrovilli, rivelando la propria posizione e le parole scambiate proprio con il giovane talento del club viola. Molto chiaro il presidente: “Gliel’ho detto a Castrovilli: ‘Gaetà, non farmi scherzi. Resta con noi’. La possibilità c’era, una volta forse, ma a volte leggo cose che non esistono. Io ve lo dico: Gaetano resta con noi. Gliel’ho pure detto che volevo un gol, lui mi ha fatto contento. Oggi ha segnato”.

Calciomercato Fiorentina, suggestione Deulofeu

Il futuro di Chiesa e Castrovilli sembra sempre più indirizzato verso la Fiorentina, con i due che rappresentano la spina dorsale del club viola. Potrà contare su loro due Beppe Iachini, tecnico che vuole portare la Fiorentina in alto e non fargli vivere una nuova stagione complessa e legata dallo spettro dell’altra metà di classifica. Con i due che vengono confermati da Rocco Commisso, si allontana la suggestione legata a Gerard Deulofeu. Il fantasista spagnolo ha voglia di ritornare in Serie A, ma non sembra poterlo fare alla Fiorenitna. Il club viola è sistemato sulle corsie, motivo per cui, sarà altrove la sua destinazione. Rocco Commisso ha le idee chiare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, sfida a Roma e Torino per un centrocampista