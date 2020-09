Serie A, Spadafora: “Ok far entrare 1000 persone negli impianti sportivi”

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha annunciato importanti novità per quanto riguarda l’ingresso di tifosi negli impianti sportivi. A breve potrebbe arrivare l’ufficialità.

Spadafora annuncia: “Alle semifinali e finali di tennis ok all’ingresso di 1000 persone“

Ecco le dichiarazioni di Vincenzo Spadafora: “Posso confermarmi che stiamo lavorando per far entrare 1000 persone per quanto riguarda le semifinali e le finali di tennis. Non solo per questo sport, ma anche per gli altri. Ovviamente rispettando tutte le regole (distanziamento, mascherina e prenotazione dei posti a sedere). Nelle prossime ore ufficializzeremo questa nostra decisione. Prima di tutto, però, un ringraziamento speciale al ministro Speranza per la sua collaborazione e anche al Comitato Tecnico Scientifico per aver accolto l’audizione che ho richiesto. Dal colloquio che ho avuto con i rappresentati dei miei uffici abbiamo deciso che questa novità deve interessare tutti gli sport e non solo alcuni. Ritornando al tennis stiamo parlando in un ritorno verso la normalità. Ovviamente lo speriamo tutti. Spero che questa decisione venga approvata quanto prima“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Riapertura stadi Serie A, novità importanti per i tifosi: le ultime dichiarazioni

Per quanto riguarda gli stadi di calcio ci vuole ancora un po’ più di tempo…

Ovviamente questa decisione presa dal ministro dello Sport interessa anche nel mondo del calcio. Da quando sono ripresi i campionati dopo lo stop dovuto al Coronavirus tutti i match sono stati giocati a porte chiuse. Per il calcio vige ancora una certa prudenza. Una cosa certa è che in Lega se ne sta parlando. Per quanto riguarda la riduzione dei tamponi proposta dalla Federcalcio non c’è stato nulla da fare: il Comitato tecnico scientifico non ha ancora affrontato questo problema. Il tutto è stato rimandato la settimana prossima.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, De Laurentiis denunciato dalla Codacons: l’accusa

Parla il presidente della Fit Binaghi: “Sono soddisfatto“

Queste le dichiarazioni di Angelo Binaghi, presidente della FIT: “Siamo orgogliosi e commossi di aver vinto questa battaglia per i nostri spettatori. Spero che anche gli altri sport possano ricevere il calore del loro pubblico nei loro impianti. Ringrazio Spadafora per tutto quello che ha fatto e sta facendo. Lui ha capito in primis ciò che abbiamo subito. Probabilmente incazzarsi serve a qualcosa. Per quanto riguarda i biglietti andranno a chi ha già acquistato i tagliandi per le semifinali e finali del torneo“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, Ulivieri parla della tesi di Pirlo e del Napoli di Gattuso