Roma, Fonseca in conferenza lancia la bomba su Dzeko: l’annuncio

Su Karsdorp: “Rimarrà con noi e giocherà domani, perché ci fidiamo delle sue capacità”.

Su Dzeko e Milik, Fonseca spiazza tutti: “Dzeko è un giocatore della Roma e domani sarà della partita. Ora ragioniamo così”.

Smalling e l’ipotesi ritorno: “Lavoriamo per questo, mi sento spesso con lui. Vediamo che succede, entrambi vogliamo trovare la soluzione”.

Sul Verona, per la sfida di domani: “Sono un’ottima squadra, abbiamo visto come Atalanta ed Hellas hanno affrontato il campionato scorso. Poche squadre giocano come loro, dobbiamo essere bravi. Sarà una sfida complicata per noi”.

Dzeko e Milik, a che punto siamo con la trattativa tra Roma e Napoli

C’è ancora qualche dettaglio da limare, ma la verità è che Milik è volato via, direzione Innsbruck, per qualche controllo medico da fare, per dare altre garanzie alla Roma. Si è convinto Arkadiusz Milik, centravanti ormai ex Napoli, anche se c’è da attendere l’ufficialità, che ancora non arriva. Non mente Fonseca quando parla di Dzeko ancora come calciatore ella Roma, servirà pazientare e Pirlo dovrà farlo, perché Edin ancora non arriva. E potrebbe realmente scendere in campo contro l’Hellas Verona.