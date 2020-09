Liverpool, colpo Thiago Alcantara. Ha firmato per i ‘Reds’ (UFFICIALE)

Colpo di mercato per i ‘Reds’ di Jurgen Klopp che hanno ufficializzato, da poco, l’acquisto di Thiago Alcantara dal Bayern Monaco.

Liverpool, ufficiale Thiago Alcantara

Il Liverpool risponde al Chelsea sul calciomercato. Jurgen Klopp, per il suo centrocampo, potrà contare su un elemento di tutto rispetto e di grandissima qualità. Dal Bayern Monaco è stato acquistato, a titolo definitivo, lo spagnolo Thiago Alcantara. Nelle casse dei bavaresi sono andati 30 milioni di euro. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Barcellona, esordisce in Liga grazie a Pep Guardiola. Quest’ultimo lo ha rivoluto nella sua esperienza in Germania. Nel club dei bavaresi il calciatore rimarrà per sette anni (nella passata stagione ha vinto praticamente tutto con i tedeschi). A 29 anni il trasferimento in Premier League. Dopo aver effettuato le visite mediche di rito, il calciatore ha firmato il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra fino al 2024.

Le prime parole del calciatore: “Voglio vincere tutto“

Prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Liverpool per Thiago Alcantara. Queste le sue parole subito dopo la firma: “Ogni giocatore vuole migliorarsi anno dopo anno e vincere sempre di più. Credo che questo club rispecchi tutto ciò che sono e tutte le mie ambizioni. Voglio vincere tutti i trofei disponibili e con il resto della squadra cercare di raggiungere tutti gli obiettivi. La stagione, come il resto delle altre squadre, l’abbiamo iniziata tardi ma finalmente ora si gioca. Come posso contribuire? Aiuterò i miei compagni soprattutto sull’aspetto mentale“. Ieri, sulla sua cessione, si è espresso anche il suo ex tecnico Hans-Dieter Flick: “E’ un giocatore eccezionale, ha avuto grande successo con noi in questi sette anni. E’ una persona fantastica ed un professionista esemplare. E’ stato molto emozionante quando ci ha salutato“.

Ieri Klopp ai tifosi: “Aggiornate continuamente il sito…”

Il suo nuovo manager, Jurgen Klopp, durante la conferenza stampa si è riferito così ai suoi tifosi: “Un trasferimento non è ufficiale fino a quando non c’è l’annuncio. Dalla mia bocca non sentirete mai queste parole. Cosa posso dire ai nostri tifosi? Di controllare sempre il sito nella giornata di oggi, può darsi che qualche sorpresa è in arrivo“. Possibile il suo esordio con la nuova maglia nel big match di domenica pomeriggio contro i ‘blues’ di Frank Lampard.

