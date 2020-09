Juventus, infortunio alla Continassa: brutta tegola per Pirlo

Andrea Pirlo, nuovo tecnico della Juventus, perde Alex Sandro per infortunio. Presto saranno valutate le condizioni, per stabilire i tempi di recupero del brasiliano.

Juventus, infortunio Alex Sandro: il calciatore si è fermato in allenamento

La Juventus si appresta a scendere in campo, sarà protagonista nel match casalingo contro la Sampdoria, chiudendo la giornata di domenica per il posticipo all’Allianz Stadium Sarà la gara di esordio di sempre per Andrea Pirlo su una panchina e lo farà con la cravatta griffata di bianconero, ma il tecnico deve fare i conti con i primi possibili scenario, che gli toccherà gestire da allenatore. Sì, perché alla Continassa si è fermato Alex Sandro, suo terzino di fiducia, e sarà costretto a virare su altre soluzioni. A due giorni dall’esordio in Serie A contro il club allenato da Claudio Ranieri, dovrà fare a meno del terzino brasiliano.

Juventus, il comunicato sull’infortunio di Alex Sandro: condizioni e tempi di recupero

Non è un buon momento per la Juventus, costretta a vedere out i suoi perni, dell’organico di Andrea Pirlo. Il tecnico a soli due giorni dall’esordio contro la Sampdoria perde anche Alex Sandro, calciatore che raggiunge in infermeria i suoi compagni di reparto. Assieme a lui, gli altri assenti del match saranno Paulo Dybala, Federico Bernardeschi e Matthijs De Ligt. con l’olandese che non ci sarà per gran parte dell’inizio di stagione. Quello che segue, è il comunicato ufficiale del club bianconero: “A meno due dalla gara, la Juve ha dedicato il lavoro della mattinata dedicata alla tattica; Alex Sandro ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali”.

Non dovrebbe dunque avere problemi per il futuro, ma tutto sarà chiaro domani, quando il brasiliano sosterrà le visite del caso. E’ certo però che non sarà a disposizione di Pirlo nella sfida contro la Sampdoria.

Juventus, Pirlo studia la soluzione all’infortunio di Alex Sandro

A sorpresa, il titolare sulla corsia mancina, potrebbe essere il giovane Luca Pellegrini. Rientrato dal prestito al Cagliari, può diventare un perno importante e molto utile alla causa. Il difensore ha accumulato già esperienza in Serie A, trovando con il club sardo ben 36 presenze complessive. Le altre 4, per le totali 40 in Serie A, le trovò con la maglia giallorossa della Roma.

