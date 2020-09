Consigli Fantacalcio prima giornata: chi schierare, chi evitare e le scommesse (FOCUS CM24)

Consigli Fantacalcio, si parte con la prima giornata: quante possibili sorprese!

Ci siamo, si parte con il primo week-end di Serie A. E’ arrivato il momento dei Consigli Fantacalcio, validi per la prima giornata di campionato. Un’attesa interminabile per gli amanti del calcio e per chi gioca al Fantacalcio, eppure a dividere i tifosi da questo sport, è stato solo il mese di agosto, momento in cui si è disputata la Champions League. Qualche partita sarà slittata infatti al 30 settembre, con Atalanta e Inter che hanno rimandato i propri appuntamenti. Anche Udinese e Spezia cominceranno più tardi. Le altre però scenderanno regolarmente in campo a partire da domani, sabato 19 settembre, con il primo anticipo che aprirà la stagione di Serie A. Sarà Fiorentina-Torino ad aprire le danze, poi il resto. Noi vogliamo aiutare i Fantallenatori a prendere le scelte migliori per questo campionato. E, quelli che seguono, sono i nostri consigli per un Fantacalcio che si prospetta ricco di emozioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Consigli Fantacalcio: gli acquisti low cost per l’asta (FOCUS CM24)

Consigli Fantacalcio per la prima giornata di campionato: ecco chi schierare e chi evitare, partita per partita

Sabato 19/09 (ore 18.00) Fiorentina-Torino

Da schierare: Chiesa, se lo avete, non può essere escluso. Ha voglia di partire alla grande, occhio ovviamente a Bonaventura. Sul fronte granata solo Belotti tra i consigliati.

Da evitare: Caceres, per voti. Quante volte ha fatto male la viola in difesa, nella scorsa stagione, sono stati suoi i voti peggiori dell’intero reparto.

Scommessa: Milenkovic, difensore col vizietto del gol di testa.

Sabato 19/09 (ore 20.45) Verona-Roma

Da schierare: Veretout, gol dell’ex su eventuale calcio di rigore. Mancini per leadership difensiva, ma se avete di meglio, lasciatelo pure in panchina.

Da evitare: ci azzardiamo a dire Dzeko sul fronte Roma (se dovesse restare almeno per la prima ed essere convocato), per il caos generale vissuto sul mercato. Dell’Hellas evitare tutti, Silvestri in porta può garantire una buona prestazione, ma non un +1.

Scommessa: E se Kumbulla cominciasse la sua avventura giallorossa, nel migliore dei modi, proprio contro la sua ex squadra?

Domenica 20/09 (ore 12.30) Parma-Napoli

Da schierare: Zielinski e Osimhen, con il nigeriano a caccia del suo primo gol in Serie A.

Da evitare: Koulibaly sul fronte Napoli, per il discorso analogo a quello di Dzeko. La poca concentrazione potrebbe giocare brutti scherzi. Da evitare Inglese tra i crociati, nonostante la fiducia di Liverani. Puntate su di meglio, se ne avete.

Scommessa: Giovanni Di Lorenzo, terzino che sa come si portano i bonus in questo magnifico gioco.

Domenica 20/09 (ore 15.00) Genoa-Crotone

Da schierare: noi ci fidiamo del sempreverde Goran Pandev. E dall’altro versante la certezza si chiama Simy: sono i match in cui, chi lo ha al Fantacalcio, può e deve schierarlo.

Da evitare: Cigarini. Può esaltarsi, ma può anche floppare. Rischia il brutto voto, virate su altro.

Scommessa: Schone, perché lo scorso anno ha garantito solo la titolarità e nient’altro. Magari è il suo anno di rilancio.

Domenica 20/09 (ore 18.00) Sassuolo-Cagliari

Da schierare: assolutamente Ciccio Caputo. Il bomber, finito in Nazionale, non vede l’ora di ritrovare il gol in campionato. Sul fronte Cagliari c’è Joao Pedro, abile rigorista, da non scartare in questi match. Il primo però, più del secondo.

Da evitare: Cragno, non promette affidabilità in questo match. Sul fronte Sassuolo diciamo di evitare la difesa, può combinare qualche pasticcio.

Scommessa: Haraslin. Se dovesse partire da titolare, provateci senza paura.

Domenica 20/09 (ore 20.45) Juventus-Sampdoria

Da schierare: CR7 inutile anche a dirsi, ma Kulusevski è l’altro top. Fondamentale per chi lo ha preso, perché è listato centrocampista. Fronte Samp ci sentiamo di dire Quagliarella, ma si deve andare su altro finché si ha in rosa

Da evitare: della Juve nessuno, partita buona anche per chi ambisce ai buoni voti. Samp uguale, meglio evitare se in rosa avete di meglio.

Scommessa: Bonazzoli. Sarà la punta titolare di Claudio Ranieri

Lunedì 21/09 (ore 20.45) Milan-Bologna

Da schierare: Ibrahimovic per dare continuità al gol in Europa League, Theo Hernandez perché è sempre da schierare in questi match. Palacio si può mettere, se non hai di meglio in rosa.

Da evitare: la difesa del Bologna, tutta.

Scommessa: Orsolini si può rischiare, occhio anche a Maldini Jr, da subentrato.

LEGGI ANCHE >>> Consigli Fantacalcio: guida all’asta sulle tre neopromosse (FOCUS CM24)

Mercoledì 30/09 (ore 18.00) Benevento-Inter

Da schierare: Sul fronte Inter ci sentiamo di dire Lukaku per ovvi motivi e il nuovo arrivo Hakimi. Ovviamente anche Handanovic. Lapadula può trovare comunque il gol.

Da evitare: Letizia, clienti scomodi. Anche Montipò è da escludere.

Scommessa: Caprari, potrebbe trovare il gol dell’ex.

Mercoledì 30/09 (ore 18.00) Udinese-Spezia

Da schierare: Musso tutta la vita, lo scorso anno è stato la fortuna di ogni fantallenatore. Ok a Lasagna e Maggiore. Quest’ultimo sa come si portano i bonus.

Da evitare: non ce la sentiamo di consigliarvi Galabinov, che vi avevamo già sconsigliato per l’asta.

Scommessa: Provateci con Zoet. Sono le sue partite queste, se lo avete preso è per questo motivo.

Mercoledì 30/09 (ore 20.45) Lazio-Atalanta

Da schierare: Immobile per ovvi motivi, Duvan Zapata anche va messo. La difesa biancoceleste potrebbe aver qualche problema con il gigante colombiano.

Da evitare: Sportiello in porta. Andate su altre soluzioni per i pali.

Scommessa: Pasalic ci ha sorpreso nello scorso anno, sa come si trovano i gol in queste partite.

A cura di: Simone Davino