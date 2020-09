Calciomercato, Candreva resta in Serie A: beffa Genoa

La Sampdoria mette la marcia. Il club blucerchiato accelera nelle trattative di mercato in entrata dopo alcune cessioni. La società ligure vuole iniziare la nuova stagione con il piede giusto, dopo che lo scorso anno, sotto la guida di Eusebio Di Francesco, arrivarono solo 3 punti nelle prime 7 giornate. L’arrivo di Claudio Ranieri ha dato speranza e risollevato il morale della società che era ad un passo dalla cessione del club. Ora si riparte in questa stagione contando sulla continuità del progetto. Intanto la Samp è pronta a chiudere anche qualche colpo di mercato importante nelle prossime ore.

Calciomercato Sampdoria, Candreva in arrivo: beffa Genoa

Una vera e propria beffa per il Genoa, che sembrava avesse raggiunto l’accordo economico sia con l’Inter che con il calciatore nei giorni scorsi. Tutto però è cambiato nelle ultime ore, con l’inserimento della Sampdoria del presidente Ferrero che ha superato l’altro club di Genova nella trattativa. Il calciatore sembra inoltre aver già dato l’idea della sua prossima destinazione, si andrà in Liguria, sponda blucerchiata. Sarà la Sampdoria la prossima squadra dell’esterno offensivo italiano classe 1987, per Candreva è pronto un contratto biennale con opzione per il terzo. Nella scorsa stagione, sotto la guida di Antonio Conte, è rinato, mettendo a segno 7 gol e 9 assist. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Mercato Sampdoria, in arrivo anche Keita: può già giocare contro la Juventus

E’ ormai stato raggiunto nelle scorse ore l’accordo per il ritorno in Italia di Keita Baldé. L’ex Lazio e Inter ripartirà dalla Sampdoria. Accordo con il Monaco per il prestito di 1 milione con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. C’è il sì del calciatore che ha spinto per ritornare in Italia e oggi sarà già a Genova dove sosterrà anche le visite mediche. Il Monaco contribuirà nel pagamento dell’ingaggio del giocatore che ammonta a 3,8 milioni a stagione. Ferrero regala il colpo a Ranieri che spera di schierarlo già domenica in campo contro la Juventus.

