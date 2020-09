Calciomercato Roma, si complica la cessione dell’attaccante

Il calciomercato di Serie A entra sempre di più nel vivo, e ad oggi la maggior parte delle squadre si sta attivando parecchio per concludere varie operazioni. Anche la Roma si sta muovendo, e nelle ultime ore si è fatto caldissimo l’asse con Napoli e Juventus. Ovviamente la trattativa più in vista è quella che riguarda Milik e Dzeko, ma attenzione anche alla cessione da parte di un altro attaccante.

Ultime Roma: si complica Under-Leicester, il motivo

Non solo Dzeko tra i partenti, ma anche Cengiz Under, ormai ad un passo dal Leicester. Per il turco c’è già un accordo sulla base di un prestito a 3 milioni con riscatto a 25, e nella giornata di oggi sono state svolte le consuete visite mediche. Nulla di complicato, ma attenzione ad un ostacolo sorto poche ore fa: l’ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Inghilterra. La firma è slittata, ma non è da escludere che la svolta decisiva possa arrivare comunque in serata.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, niente Serie A. Il calciatore vola in Premier

Cessione Under: chi sarà il titolare?

Anche Under dirà addio alla Roma, e per lui i rimpianti sono ovviamente di meno. Se Dzeko è stato decisivo in questi ultimi anni, il turco, anche a causa di parecchi infortuni, non è mai riuscito ad esprimersi al meglio nella Capitale. Un crack sicuramente, ma che ancora non ha raggiunto la tanto attesa consacrazione. Ora un’esperienza del tutto nuova in Inghilterra, dove ad aspettarlo ci sarà il Leicester, società che ha fatto benissimo in Premier, e che sta crescendo anno dopo anno anche in ottica Europa. Ora Fonseca sarà costretto a delle scelte importanti, e tenendo in considerazione il pesante infortunio di Zaniolo, il titolare sarà Pedro, con Carles Perez pronto a fargli da staffetta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Roma: non solo Milik, ecco un altro attaccante

News Roma: Fonseca convoca Dzeko, ma..

Il futuro di Dzeko sarà alla Juventus, e nonostante questo Fonseca lo ha regolarmente convocato per la prima sfida della stagione. Per il bosniaco però arriverà la svolta nelle prossime ore, e di fatto si prepara a lasciare Verona. LEGGI ALTRI DETTAGLI