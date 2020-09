Ultime settimane di mercato in Serie A, mentre domani, invece, inizia il campionato 2020/21. I club trattano in vista degli ultimi colpi da mettere a segno. Tante le trattative messe in piedi tra i club di Serie A che vanno a prolungarsi, come quella che porterebbe Arkadiusz Milik alla Roma. Accordo raggiunto con il Napoli dopo diverse settimane, sulla base di 30 milioni di euro compresi di bonus pagabili in cinque anni. La Roma ha poi dovuto incassare il sì del giocatore, che è arrivato nella giornata di ieri. Ora bisognerà aspettare la procedura di rito delle visite mediche per poi firmare i contratti.

Mercato Roma: Milik in, Dzeko out

Per Milik che entra c’è un Dzeko che dice addio. Il capitano giallorosso passerà alla Juventus per circa 15 milioni di euro. Affare definito nelle scorse settimane in attesa che si sbloccasse l’arrivo dell’attaccante polacco nella capitano. Milik andrà a firmare un contratto di cinque anni sulla base di 4.8 milioni più bonus in base ad obiettivi stagionali di squadra e personali, come quello di 40 gol. Ora si aspetta soltanto che arrivi l’idoneità sportiva per il calciatore che dovrà svolgere le visite mediche, ma non visite mediche normali a Villa Stuart. La Roma vuole accettarsi che il calciatore stia bene prima di fargli firmare il contratto. Intanto, i giallorossi trattano anche per un altro attaccante italiano.

Calciomercato Roma, Milik vola in Svizzera per sostenere le visite mediche

Arkadiusz Milik ha detto sì e nella giornata di oggi è arrivato a Roma, dove si è poi spostato all’aeroporto di Ciampino. Il club di Dan Friedkin vuole accettarsi che l’attaccante del Napoli (reduce da due interventi alle ginocchia per rottura del legamento crociato) stia bene. Dunque, visite mediche in Svizzera, dove il calciatore sarà accompagnato dal suo agente Pantak. Dopo l’ok per i test approfonditi alle ginocchia in Svizzera, poi tornerà a Roma dove completerà la seconda parte di visite mediche. Si attende la firma del contratto che possa arrivare già oggi e con il giocatore che potrebbe mettersi a disposizione di Fonseca già da domani.

