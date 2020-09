Calciomercato Roma, Milik ha completato le visite mediche a Zurigo, ma…

Il centravanti polacco Arkadiusz Milik è rientrato dalla Svizzera dove ha effettuato le visite mediche. Però è ritornato subito a Napoli…

Milik e la Roma: il matrimonio è quasi fatto

Arkadiusz Milik sta per diventare un nuovo calciatore giallorosso. L’attaccante polacco è rientrato questa sera da Zurigo, dove ha effettuato le visite mediche. Alle 9 di questa mattina era arrivato nella Capitale. Ma dopo mezz’ora si è imbarcato con un volo privato verso la cittadina svizzera. E’ stato accompagnato dal suo procuratore, David Pantak. Dan Friedkin, proprietario della Roma, ha voluto che il calciatore andasse fino in Svizzera per svolgere le visite. Ovviamente attenzione particolare alle due ginocchia del calciatore, entrambe operate per brutti infortuni del passato. Per il momento il suo agente continua a discutere con la società partenopea per la sua cessione. Mancano solamente gli ultimi documenti da firmare, ma pare che il passaggio di Milik con i ‘lupi’ è ormai cosa fatta. Alle 18:30 è ritornato in Italia dove ad accoglierlo c’era il medico del club giallorosso, il dottor Manara. L’ex Ajax poi si è messo subito in viaggio per rientrare a Napoli.

Nel frattempo Dzeko arriva a Trigoria e saluta la squadra

Quella di domani potrebbe essere l’ultima partita di Edin Dzeko contro la Roma. Domani sera giocheranno in trasferta contro l’Hellas Verona. Grande novità: la punta bosniaca è stata convocata da Paulo Fonseca. Le ultime faccende di mercato lo vogliono vicino alla Juventus: pare che la firma possa arrivare a partire dalla prossima settimana. Andrea Pirlo potrà contare su un nuovo rinforzo per il reparto offensivo (aspettando sempre Suarez…). Nel frattempo a Trigoria il calciatore ci ha tenuto a salutare tutti i suoi compagni (quasi ex) di squadra.

Milik aspettava la Juventus…

E pensare che Milik doveva approdare in bianconero. Peccato che Andrea Agnelli abbia deciso, più di un mese fa, di esonerare Maurizio Sarri. Quest’ultimo lo aveva allenato proprio nella sua esperienza a Napoli e lo aveva quasi convinto a trasferirsi a Torino. Ora il suo futuro si chiama Roma. Lascia i colori azzurri dopo quattro stagioni.

