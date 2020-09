Calciomercato Milan: Depay in attacco, tre nomi a centrocampo

Il Milan lavora ancora sul mercato. Il club rossonero pronto a regalare a Pioli qualche altro innesto dopo il passaggio del turno in Europa League di giovedì.

Calciomercato Milan: spunta Depay

Attenzione alla pista Depay per l’attacco. Il Milan pensa in grande e potrebbe portare l’olandese in Italia strappandolo al Barcellona. Secondo le ultime di mercato svelate da Sky Sport, il club rossonero potrebbe arrivare alla punta grazie al cartellino di Lucas Paqueta. Il brasiliano piace al Lione che prima di provare a prenderlo, però, dovrà dar via Depay e monetizzare dal calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2021.

Non sbloccandosi l’opzione Barca, il club francese potrebbe proporlo al Milan nell’affare per il centrocampista. La punta era stata già un anno fa nel mirino dei rossoneri.

Mercato Milan: Torreira altro colpo oltre a Depay

Oltre alla punta e a Depay, come detto, il Milan potrebbe ritornare alla carica per Lucas Torreira. Il club rossonero, infatti, avrebbe chiesto ancora informazioni per Torreira. Nelle ultime ore ci sarebbero stati alcuni contatti con il giocatore e l’agente per conoscere quale sia la valutazione del centrocampista e la richiesta dell’Arsenal oltre che l’ingaggio desiderato.

Mercato Milan: Depay? La priorità è un centrocampista

In realtà il Milan con i soldi della cessione di Paquetà al Lione non vorrebbe acquistare solo una punta o un esterno, caratteristiche che Depay avrebbe, ma soprattutto un centrocampista centrale.

I rossoneri continuano anche a lavorare per Timoué Bakayoko come rinforzo. Maldini mantiene vivi i contatti con il Chelsea nonostante la fase di stallo nella quale si trova. La situazione potrebbe sbloccarsi nel momento in cui i rossoneri cederanno Rade Krunic al Friburgo. L’ex Empoli potrebbe andar via per 8 milioni complessivi (6 di parte fissa, cui aggiungere i due di bonus), il club tedesco aspetta una risposta.

Nelle scorse ore, infine, a Frederic Massara è stato proposto un altro calciatore ancora della Ligue 1. In questo caso il colpo arriverebbe dall’Olympique Marsiglia ma sarebbe funzionale al futuro del centrocampo.

Sul tavolo dei rossoneri, infatti, ci sarebbe il cartellino del classe 2004 Roman Da Silva Pereira, che potrebbe essere un buon rinforzo per la Primavera di Giunti.