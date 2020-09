Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per i rossoneri

Il mercato di Serie A si fa sempre più interessante, e il Milan si sta dimostrando uno dei club più attivi. La squadra rossonera vuole tornare ai vertici il prima possibile, e in questa stagione gli impegni saranno molti, anche considerando l’Europa League. Maldini e Massara sono in cerca di rinforzi, e la sensazione è che il reparto con più lacune sia la difesa, specie con i centrali.

Ultime Milan: Ajer è l’alternativa a Milenkovic

Il Milan ha bisogno di un centrale di difesa, e il match preliminare di Europa League non ha fatto altro che far risaltare le lacune del reparto rossonero. I nomi sul taccuino sono tanti, ma quello più suggestivo continua ad essere Milenkovic, difensore della Fiorentina che è stato seguito a lungo in queste ultime settimane. La trattativa è molto complicata, ed è per questo che il Diavolo sta studiando anche un’alternativa: Ajer. Difensore del Celtic, che già da tempo fa era stato accostato al club di Milano. Qualora la strada per Milenkovic dovesse essere sbarrata, ecco che Maldini ripiomberebbe sul giovane giocatore degli scozzesi. Valutazione: 20 milioni di euro. Questa la notizia riportata da cm.it.

News Milan: il punto sul colpo Milenkovic

In cima alla lista obiettivi per il Milan c’è senza dubbio Milenkovic, centrale serbo della Fiorentina che piace tantissimo alla dirigenza rossonera. Il ragazzo è stato spesso in orbita Diavolo, ma la richiesta della viola è altissima: 40 milioni di euro. Dei vari tentativi a meno soldi ci sono stati, ma Commisso ha sempre alzato il muro. E’ chiaro di come la presa non verrà mollata facilmente, ma è altrettanto palese di come non si può rischiare di restare con un pugno di mosche. Ajer è un’alternativa interessante, e ad oggi è l’unico piano B.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Milan, possibile derby per un obiettivo in difesa

Mercato Milan: non solo Milenkovic, altro obiettivo dalla Fiorentina?

Milenkovic è un obiettivo concreto per il Milan, ma a quanto pare non è l’unico giocatore della Fiorentina che interessa ai rossoneri. Parliamo di un altro difensore, decisamente con più esperienza, e che interessa anche ad altre di Serie A. LEGGI ALTRI DETTAGLI