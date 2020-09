Calciomercato Lazio: Garay e Callejon, c’è una grande sorpresa

La Lazio pensa in grande ed apre a due nomi importanti per il futuro ed il presente.

Calciomercato Lazio: Callejon con Garay, i colpi per la Champions

La Lazio potrebbe prendere Ezequiel Garay e Josè Maria Callejon. La formazione di Claudio Lotito pensa in grande e valuta l’innesto dei due calciatori. Il centrale, titolare nella finale del mondiale della sua argentina contro la Germania, è libero a zero.

Josè Maria Callejon, invece, dopo 7 anni al Napoli è svincolato e condivide lo stesso agente di Pepe Reina, appena arrivato nella capitale.

Mercato Lazio: colpo Garay

Il calciomercato della Lazio inizia a prendere forma, occhio a Garay. Dopo gli arrivi delle ultime settimane, potrebbero arrivare anche altri colpi. In questo periodo sono arrivati a zero Gonzalo Escalante e Pepe Reina, la società biancoceleste ha poi anche ufficializzato l’arrivo di Vedat Muriqi e fatto svolgere le visite mediche a Mohamed Fares. I rinforzi richiesti da mister Simone Inzaghi per ora sono già nella capitale. Tuttavia ora mancherebbe solo una seconda punta ed centrale.

Dopo aver perso Kumbulla, infatti, la rosa biancoceleste deve fare i conti con la coperta corta soprattutto in difesa. I biancocelesti necessitano di un innesto per dare un’alternativa ai centrali rimasti a disposizione di Simone Inzaghi.

Anche in ottica futura Tare vorrebbe portare in Italia un Under 22, un giocatore giovane e di prospettiva, con un costo del cartellino inferiore ai 10 milioni di euro.

Ma Inzaghi avrebbe chiesto un calciatore esperto. Per questo la Lazio oggi valuta il nome di Ezequiel Garay. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, l’agente Jorge Mendes avrebbe offerto alla Lazio il centrale che compirà 34 anni ad ottobre.

Il difensore è svincolato dal Valencia. Il ds Tare medita sull’operazione. Il suo acquisto garantirebbe di sicuro valore al pacchetto centrali ma la società deve capire le condizioni fisiche del calciatore. Garay è reduce dalla rottura del crociato e non gioca da febbraio.

Ultime Lazio: anche Callejon è svincolato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, inoltre, nel mirino di Lotito ci sarebbe anche Jose Maria Callejon nel mirino dei capitolini. L’esterno svincolatosi dal Napoli è libero e aspetta un’occasione magari in Italia o in Liga.

