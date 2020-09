Calciomercato Juventus: affare con il PSG, le ultime

La Juventus lavora ancora sul mercato. Secondo le ultime riportate da TS, ora i bianconeri sarebbero in trattativa con il PSG..

Mercato Juventus: per De Sciglio si tratta con il PSG

La Juventus avrebbe riaperto le trattativa con il PSG per liberarsi anche di De Sciglio. In questa sessione di mercato, la Juve ha rinunciato a Blaise Matuidi, Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain la cui rescissione consensuale è stata ufficializzata ieri. La cessione del Pipita, che se fosse rimasto sarebbe costato al club bianconero oltre 30 milioni, ha portato ad una perdita complessiva di 90 milioni rispetto ai 71.4 certificati qualche giorno fa.

Ora Paratici si muove per Mattia De Sciglio. Il terzino, che fino a due giorni fa sembrava diretto alla Roma, alla fine è rimasto e non è stato scambiato con Dzeko anche se resta nel mirino dei giallorossi .

Calciomercato Juventus: per De Sciglio i bianconeri vogliono 10 milioni

La Juventus per dar via Mattia De Sciglio chiede 10 milioni, anche cedendo il difensore in prestito con diritto o obbligo di riscatto dopo che la pista Barcellona era sfumata.

Per questo la Juve aspetta il Paris Saint-Germain. I campioni di Francia hanno sempre monitorato la pista anche se hanno già acquistato dalla Roma Florenzi.

Leonardo stima il calciatore che potrebbe giocare a anche a sinistra e De Sciglio arriverebbe in Ligue 1 nonostante la fumata nera di gennaio visto anche il fresco infortunio dello spagnolo Juan Bernat (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro).

De Sciglio lascerà Torino

Vista la ferma volontà di Paratici di cedere De Sciglio in questa sessione di mercato, e poi magari arrivare ad un sostituto, il PSG potrebbe essere un’ancora di salvezza. L’ex milanista è sempre stato un pallino del dirigente brasiliano e alla Continassa hanno programmato da tempo la sua uscita.



Altro calciatore in uscita subito è poi Marko Pjaca. L’esterno dovrebbe finire al Genoa. Affare praticamente fatto sulla base di un prestito secco, gli ultimi dubbi erano legati allo stesso calciatore che stava aspettando altri club come il Verona. I rossoblù non hanno mai smesso di osservare un attaccante che già qualche anno fa era stato vicinissimo al passaggio al Genoa prima di andare in prestito a Firenze.

