Calciomercato Juventus, è UFFICIALE la firma: ceduto il proprio calciatore

Calciomercato Juventus, Gonzalo Higuain all’Inter Miami: ora è anche ufficiale il passaggio

E’ arrivata anche l’ufficialità in merito al calciomercato della Juventus, che vede protagonista il nome di Gonzalo Higuain. Chiude definitivamente la sua esperienza in Italia, chiuderà la carriera negli Stati Uniti. Nella competizione americana, trova suo fratello, centrocampista e capitano del D.C. United, Federico Higuain, pronto ad accogliere il Pipita in Major League Soccer. Ad aspettarlo inoltre, al club di cui è proprietario David Beckham, sarà il suo ex compagno di squadra, Blaise Matuidi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus: non solo Dzeko in attacco

Inter Miami, Gonzalo Higuain è un nuovo giocatore: l’annuncio ufficiale sull’ex Juventus

L’annuncio è arrivato nel corso dell’ultima ora, con dei giochini social molto carini. Questo che segue, è il tweet che aveva già lasciato presagire dell’ufficialità imminente, che sarebbe poi arrivata nei post successivi.

𝗣lease retweet this

𝗜f you are,

𝗣atiently or

𝗜mpatiently, awaiting

𝗧he news because yes, the

𝗔nnouncement is coming. — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 18, 2020

Tradotto, l’Inter Miami, scrive: “Per favore, condividi questo se sei paziente o impaziente, nell’aspettare la notizie. Perché sì, l’annuncio arriverà a breve”. L’indizio è nelle iniziali, che portano il nome del Pipita, ormai ex Juventus e nuovo attaccante del club degli USA. Poco dopo, infatti, sono arrivate le nuove e prime immagini di Gonzalo Higuain con la maglia rosa del club di Miami. E’ il club ad annunciare il colpo: “L’Inter Miami CF annuncia quest’oggi che il bomber dai record incredibili e tre volte campione di Liga e Serie A, Gonzalo Higuain, è un nuovo giocatore del club. L’attaccante argentino si unisce all’Inter Miami dopo aver guidato alla Juventus”.

Juventus, via Higuain e accelerata Dzeko: arriverà solo dopo il week-end

E’ stato chiaro Paulo Fonseca, niente ancora è fatto. Parole ovviamente per rimbalzare le voci di calciomercato ed evitare confusione ulteriore in conferenza stampa, ma la situazione è molto chiara. Arkadiusz Milik finirà in giallorosso e prenderà il posto proprio di Edin Dzeko, nuovo centravanti della Juventus. Si attende solo l’annuncio ufficiale, che però potrebbe arrivare solo dopo il fine settimana. Sì, perché con il Verona sembra essere a disposizione ancora del team capitolino, poi sarà partenza per Torino. Ancora un altro po’ e la Juventus avrà il sostituto diretto di Gonzalo Higuain, che diventa dunque il nuovo centravanti in MLS.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, Kulusevski si presenta: “Voglio vincere tutto. E l’impatto con CR7…”