Calciomercato Inter: Vidal stufo, clamoroso colpo di scena

L’Inter aspetta e non si muove sul mercato. Il club nerazzurro, come confermato da Zhang, prima di accontentare Conte in maniera definitiva deve prima vendere.

Mercato Inter: Vidal non vuole aspettare

Secondo quanto riportato da TS, tuttavia, ora Arturo Vidal inizia ad avere fretta di lasciare il Barcellona.

Il calciatore vuole l’Inter ed il club nerazzurro vuole il ragazzo, tuttavia vista la situazione che si è creata in Spagna, se arrivasse un’altra offerta il cileno potrebbe accettare. La trattativa per portare il centrocampista cileno a Milano non si è sbloccata neanche ieri e ora l’ex Juve è stanco.

Ultime Inter, Vidal arriverà dopo le cessioni

Arturo Vidal, pur di accasarsi all’Inter e bloccare l’operazione ha deciso di rinunciare a dei soldi. Ma a due settimane dal countdown ora teme il peggio.

In realtà tra la società di Suning e Vidal è tutto a posto (biennale da 6 milioni netti più opzione per una terza stagione), così come da qualche giorno è definita l’intesa fra i due club.

L’Inter, infatti, ha deciso deciso di venire incontro ai blaugrana pagando un indennizzo di circa 500mila euro più bonus. Lo scoglio sono le uscite visto che i calciatori in organico a Milano sono troppi. Il diktat di Suning e del presidente Steven Zhang al duo Marotta-Ausilio è stato quello di liberarsi dei contratti pesanti. Come ad esempio quello di Godin, ma anche Candreva, oltre ai noti Perisic e Naiggolan.

Barcellona, e ora che si fa?

Anche il Barca ha lo stesso problema dei nerazzurri. Deve liberarsi degli esuberi e Vidal è uno di questi. Tuttavia l’attesa sta iniziando a infastidire il cileno che ieri mattina, dopo aver svolto allenamento da solo, ha raggiunto la Ciutat Exportiva del Barcellona per giocare con i compagni. Mercoledì Vidal, non convocato per l’amichevole col Girona, aveva già salutato tutti ed invece oggi è tornato sui suoi passi. Nella sua testa Vidal doveva essere già a Milano per mettersi a disposizione di Conte.

Avrebbe voluto già giocare le amichevoli in programma oggi e domani con Carrarese e Pisa. Invece il tempo scorre e di sicuro Vidal salterà l’esordio in campionato con la Fiorentina di sabato 26 settembre. Tempo ce n’è, ma attenzione alle sorprese.