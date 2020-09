Calciomercato Inter, colpo Vidal: ecco quando arriva

L’Inter si sta muovendo parecchio in questa sessione di mercato, e i colpi non sono di certo mancati. I nerazzurri hanno rinforzato un po tutti i reparti, ma a centrocampo c’è la sensazione che il grande acquisto dovrà ancora arrivare. Stiamo ovviamente parlando di Vidal, vecchio pallino e pupillo di Antonio Conte. Per il cileno si temeva una complicazione dell’ultimora, ma in quel di Milano adesso filtra un grande ottimismo.

Ultime Inter: Vidal arriva settimana prossima

Vidal è un obiettivo concreto per l’Inter, e le due parti sembrano ormai più vicine che mai. I nerazzurri hanno spinto tantissimo in queste ultime settimane, e lo stesso giocatore ha cercato in tutti i modi di liberarsi il prima possibile dal Barcellona. Si temeva un altro caso Messi, con i blaugrana pronti a mettere i bastoni tra le ruote nella trattativa, e invece le cose si sono sbloccate in via in via definitiva. Ora è atteso solo l’arrivo in Italia, che stando a quanto riportato da cm.com, potrebbe concretizzarsi nei prossimi due giorni. Se tutto dovesse andare storto, si arriverà massimo a lunedì.

News Inter: Vidal arriva grazie a Godin

L’arrivo di Vidal è atteso nelle prossime ore, e la trattativa sembra essersi incanalata verso un epilogo molto positivo per l’Inter. Il centrocampista cileno sarà un nuovo rinforzo per Conte, e questo anche grazie alla situazione relativa a Godin. Il centrale uruguaiano è ad un passo dal Cagliari, e la sua partenza libererà un posto proprio per il giocatore ex Juventus. Accordo tra El Faraon e i sardi, con la trattativa che si è spostata sulla questione buonuscita. LEGGI ALTRI DETTAGLI

Mercato Inter: altri movimenti a centrocampo

Intanto l’Inter pensa ad altri movimenti a centrocampo, ed in particolare continua a valutare altre cessioni. Conte ha ormai definito le sue gerarchie, e tra i tanti nomi in uscita ci sono quelli di Brozovic e Nainggolan. I due centrocampisti difficilmente troveranno spazio, ed è per questo che si cercherà una nuova sistemazione. Soprattutto per il belga c’è una big che ci sta provando con molto interesse.

