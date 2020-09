Calciomercato Inter, scontro con la società: resta da separato in casa

L’Inter è a lavoro per completare gli ultimi acquisti importanti in vista della prossima stagione che per i nerazzurri inizierà con una settimana di ritardo. Questo però accadrà dal momento che la società riuscirà a piazzare diversi colpi in uscita. Tra i vari calciatori destinati a dire addio c’è Diego Godin, difensore 34enne uruguaiano e con ancora due anni di contratto in nerazzurro. L’esperto centrale di difesa non rientra più nei piani tecnici di Antonio Conte, che è deciso a puntare su altri profili.

Mercato Inter, si tratta per Godin a Cagliari

L’Inter sembra aver raggiunto l’accordo con il Cagliari per il trasferimento di Diego Godin. Il calciatore ha dato il suo ok per andare via e restare in Serie A, affrontando un nuovo progetto in un club diverso. Giulini è pronto a chiudere e regalare ai tifosi un altro grande colpo alla Radja Nainggolan. Al momento però la trattativa è ferma a causa della buonuscita economica che deve ricevere il calciatore dal club nerazzurro. Trattativa che potrebbe sbloccarsi la prossima settimana, sicuramente Diego Godin questo fine settimana non vestirà la maglia del Cagliari, impegnato nel match contro il Sassuolo.

Calciomercato Inter, Godin non raggiunge l’accordo per la buonuscita: rischia di restare

Non ci sono ancora novità riguardo la possibile trattativa che porterebbe Diego Godin al Cagliari. Il difensore uruguaiano aspetta l’ok del suo entourage per fare le valige e trasferirsi in Sardegna, dove incontrerà mister Di Francesco in un nuovo progetto. Nella giornata di ieri c’è stato un nuovo contatto tra la società e l’entourage del calciatore per trattare sulla buonuscita. L’Inter offre 3-4 milioni di euro, mentre Godin chiede i 5,3 milioni che gli spettano da contratto. Intanto il sì al Cagliari c’è, ormai è solo questione di tempo.

