Riapertura stadi Serie A, novità importanti per i tifosi: le ultime dichiarazioni

L’inizio della nuova stagione è ormai alle porte. Il campionato italiano partirà questo weekend con diverse partite tra sabato e domenica. Si ricomincia con la Serie A, ma da dove avevamo lasciato lo scorso agosto, stadi ancora chiusi. Non potranno assistere alle partite di Serie A i tifosi, questo per almeno le prime tre giornate fino al 4 ottobre. Poi da lì la pausa Nazionali e si tornerà in campo il 17 ottobre. Le parti sono già a lavoro per aprire parzialmente gli impianti, ma è nel periodo della pausa Nazionali che saranno analizzati i dati da Coronavirus in Italia e potrebbe esserci qualche annuncio importante.

Serie A, le ultime novità da Gravina

Gabriele Gravina, presidente FIGC, è tornato a parlare al Corriere dello Sport di tante tematiche importanti che riguardano il mondo del calcio italiano. Su tutti quello che più interessa ai tifosi, ovvero l’apertura degli impianti sportivi. Si sta lavorando, come aveva annunciato lo stesso Ministro dello Sport Spadafora, ma al momento è tutto in fase di stallo. Gravina sta anche spingendo verso nuovi impianti per i club, poiché senza quelli o settore giovanile si rischierebbe il fallimento. Altro tema caldo è quello dei play-off, che potrebbero essere introdotti in casi di difficoltà nel completare la stagione, playoff che però penalizzino le società che sono abituate a vincere e che investono di più. L’idea di Gravina è quella di trasformare il campionato italiano, dove per l’assegnazione del titolo ci sarà bisogno delle final eight. Infine ha annunciato che i club dovranno tenere giù le mani da Roberto Mancini. L’attuale ct della Nazionale italiana rinnoverà il proprio contratto.

Riapertura stadi Serie A, novità da parte del Consigliere del Ministro della Salute

Nelle ultime ore, anche Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza Covid 19, è intervenuto ai microfoni di Sky Tg24 per dare gli ultimi aggiornamenti. C’è stata l’apertura da parte del Consigliere riguardo il tema calcistico sugli impianti sportivi, che potrebbero essere nuovamente aperti dopo molti mesi ma in modo parziale.

