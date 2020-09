Oroscopo di oggi 17 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 17 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Sei alla ricerca di conferme, sei una persona molto insicura, ma principalmente le cerchi perché questo per te è stato un periodo di molti alti e bassi. Nuovi incontri sono all’orizzonte per te. Lasciati andare, ti servirà.

Toro. Ci saranno alcuni problemi da questo giovedì in poi, ti servirà essere molto paziente perché qualcuno metterà appunto, la tua pazienza, a dura prova. Da evitare le perdite di tempo, in ogni ambito.

Gemelli. Dai importanza all’interesse che qualcuno prova nei tuoi confronti, non essere sempre contrastante a chi tenta di avvicinarsi a te. Ultimamente ti stai precludendo le opportunità, che spesso possono essere quelle buone.

Cancro. Stelle a tuo favore, ti serviranno per ricucire alcuni rapporti che hai rovinato nel corso del tempo, anche con qualche elemento della tua famiglia. Qualche decisione importante non è stata condivisa dalle persone a te care. Parlare è sempre una buona cura.

Leone. Alcune cose legate al lavoro potrebbero compromettersi, anche a livello legale. Sono cose serie, devi affidarti a chi ne capisce qualcosa in merito alle questioni. Altri problemi, invece, saranno legati sempre in ambito lavorativo. Non sarà una settimana facile per qualche nato nel segno del Leone.

Vergine. Morale basso, ma dovrai reagire. Ai single, il consiglio è quello di cominciare a lasciarsi andare. Mettersi in gioco è la prima soluzione, bisogna far prendere all’istinto il sopravvento.

Oroscopo Paolo Fox 17 settembre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo di confusione, ma che dura da ormai un po’ di tempo. Le coppie non avranno più le certezze di prima, i single non sapranno cosa volerne fare del proprio domani. Venere ancora nel tuo segno, per questo il consiglio è quello di continuare ad essere te stesso, arriverà la persona alla quale piacerai.

Scorpione. Sii paziente, ti servirà sia in casa che fuori. Sia per le situazioni sentimentali, che per quelle lavorative, dovrai avere molta pazienza. La stanchezza si fa sentire, hai lavorato anche nel periodo di lockdown, senza sosta. Fisicamente sei giù e per questo il consiglio è quello di evitare stanchezze ulteriori, finché puoi.

Sagittario. Qualche dubbio, nelle coppie, potrebbe venir fuori. Alcuni problemi potrebbero nascere anche sul posto di lavoro, è per questo che l’invito di Paolo Fox è quello di andare a chiarire con chi devi. Alcune discussioni, anche se accese, potrebbero aiutare a venirne fuori.

Capricorno. Giorni di recupero per quel che riguarda i sentimenti. Ti serviranno anche per staccare un po’ la mente da quello che è il lavoro, che spesso ti stressa più del previsto. Alcune occasioni, occhio, che potrebbero rivelarsi fondamentali per il tuo domani.

Acquario. Discussioni di coppia dietro l’angolo, alcune potrebbero derivare da una situazione economica non felicissima. Nel week-end però sorriderai, riuscirai a riposare un po’ di più rispetto alle ultime settimane.

Pesci. Progetti a lunga scadenza all’orizzonte. E’ chiaro, i risultati non potrai pretenderli subito. Sii paziente e vedrai che tra qualche mese, o addirittura qualche anno, i frutti si vedranno.

L’oroscopo delle squadre

Momenti di festa in casa Lazio, con il club che si avvicina al ritorno in campo da club che affronterà la Champions League. La stagione, come indica l’oroscopo, sarà di alti livelli per la società biancoceleste. Il palcoscenico europeo farà letteralmente impazzire il popolo della Lazio, pronto a rivivere alcune emozioni dimenticate negli ultimi anni. E Inzaghi cerca conferma: l’obiettivo dell’anno sarà quello di puntare ancora in alto.