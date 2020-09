Hakan Calhanoglu, centrocampista del Milan (autore di un goal), ha parlato nel corso di un’intervista concessa a SkySport dopo la gara tra Shamrock Rovers e AC Milan, vinto per due a zero dai rossoneri.

Le parole di Calhanoglu

“Siamo tutti contenti per questa partita e per come è finita la qualificazione. Rispettiamo tutte le squadre, il Rovers è una squadra che aveva certe qualità. Ci siamo preparati bene lavorando forte. Sono molto soddisfatto per quanto fatto.

Sottovalutarli? Noi sappiamo che qua sarebbe stato difficile giocare, sono fisicamente forti. Abbiamo giocato bene per tutta la gara.

Ibra? In campo spero che vada tutto per il meglio, abbiamo grande feeling insieme. Grazie anche alla squadra”.