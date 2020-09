Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai media presenti alla presentazione della nuova stagione della Lazio femminile che si è tenuta oggi a Roma.

Mercato Lazio, l’annuncio di Claudio Lotito

Obiettivo? «Cercheremo di fare il meglio che possiamo. Poi ovviamente in campionato non giochiamo da soli, ci sono fattori imponderabili. L’anno scorso eravamo nella posizione di poter portare a casa qualcosa in più, ci siamo accontentati di quello che abbiamo ottenuto. Quest’anno abbiamo fatto tesoro dell’esperienza dello scorso anno e spero che i calciatori siano cresciuti».

Mercato? «Stiamo cercando di integrare l’organico con alcuni profili che possono dare una mano al tecnico e a tutta la società. Cosa manca? Lo vedremo alla fine del mercato. Quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. Ma ci saranno altri colpi».

Classifica stagionale? «Lascio a voi i commenti su questo. Io non vendo sogni ma solide realtà, il mio compito è mettere la squadra nelle condizioni di dare il massimo in campo e fuori per dare tutto quello che hanno. Poi purtroppo sul campo non ci vado io. Penso che la Prima Squadra abbia la possibilità di poter fare le cose per bene ed esprimersi in campo, poi non so cosa otterranno in campionato e non solo».

Mercato Lazio: colpi e obiettivi

La Lazio si è già mossa parecchio sul mercato ma continua a cercare altri obiettivi. Sfumato Kumbulla ora servirebbe un centrale.

In questo mercato il club ha trattenuto stelle importanti come ad esempio Luis Alberto e Immobile. Attenzione però a quello che può succedere in difesa visto che il club cerca altri rinforzi. Il nome del giorno è quello di Nastasic. Il centrale serbo è un’idea concreta tanto che potrebbe essere l’ex Fiorentina a sbarcare a Roma per giocare con Inzaghi

Mercato Lazio: Nastasic, quanto cosa?

Nastasic è un obiettivo concreto per la Lazio che proverà a riportare il calciatore in Italia nei prossimi giorni. Il ds però conosce bene l’ostacolo più importante: le condizioni fisiche del giocatore. Il centrale dello Schalke 04 ha patito diversi infortuni in questi anni.

Per questo prima di firmare la Lazio dovrà svolgere esami approfonditi ed avere rassicurazioni prima.

Il prezzo di Nastasic dovrebbe aggirarsi ad oggi sui 10 milioni di euro, cifra onesta considerando anche la sua buona esperienza maturata dal calciatore in Premier al City.