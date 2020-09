Inter, Zhang: “Summit con Conte? Toni pacati, era necessaria una valutazione”

L’Inter si prepara per affrontare la prossima stagione ormai imminente, ed è chiaro che nelle idee societarie ci sia il chiaro obiettivo di voler puntare a vincere il prima possibile. Conte ha deciso di restare dopo un summit con Zhang, e lo stesso presidente nerazzurro ha ribadito più e più volte la linea guida per il presente e soprattutto per il futuro. Quest’ultimo ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della Sera, e ha voluto chiarire vari punti, tra cui anche il rapporto verbale avuto con il suo tecnico.

Ultime Inter: Zhang su Conte

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha voluto dire la sua su Conte, ed in particolare sul summit avuto qualche settimana fa. Decisivo il colloquio per la permanenza del tecnico, ed uno scambio verbale che ha spesso suscitato dubbi in molti. Sono però arrivati dei pronti chiarimenti:

“I toni del nostro incontro sono stati travisati, ho trovato Conte sereno e chiaro sulle proprie idee. E’ un allenatore che vive tanto la partita, ma quando ci si siede per discutere riesce ad esprimere le sue idee in modo sereno e tranquillo. Erano necessarie una valutazione e delle riflessioni al termine della scorsa stagione”

News Inter: “Messi? Non rientrava nel nostro progetto”

Il patron nerazzurro si è poi espresso anche in merito al possibile colpo Messi, spiegando però di come l’investimento non rientrasse nel progetto. Crescita costante e stabilità economica sono i due caposaldi citati da Zhang, il quale si è detto poi fiducioso anche per quanto riguarda la programmazione futura. L’obiettivo è ovviamente quello di tornare a vincere, e con i giusti investimenti si può senza dubbio accelerare parecchio i tempi. “Bilancio? Ci sono stati dei momenti si ed altri no, ma guardo avanti”

Mercato Inter: ora Conte vuole garanzie

Intanto l’Inter programma il mercato, e Conte chiede garanzie dal punto di vista tecnico. Altri acquisti saranno fatti, e le prossime ore possono diventare decisive per quanto riguarda il colpo Vidal. Occhio anche alle cessioni, con Skriniar, Brozovic, Nainggolan e Perisic in partenza.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, doppia cessione in arrivo: ci prova una big

>>>Calciomercato Inter: per Vidal manca l’uscita di un big

>>>Calciomercato Inter, accordo con il Genoa: Conte avrà il suo attaccante