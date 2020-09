Fifa 21 Ultimate Team: mercato europeo, prezzi e consigli per la migliore intesa (FOCUS CM24)

Il mercato europeo entra sempre più nel vivo, e già nelle scorse settimane si sono registrati dei trasferimenti molto importanti, soprattutto per quanto riguarda le big. E’ chiaro è palese di come un acquisto possa stravolgere completamente una squadra, e questo vale anche per FIFA. Il gioco di calcio più giocato, con la modalità più famosa al mondo: Ultimate Team. Abbiamo raccolto i 5 trasferimenti più importanti, con tanto di possibili prezzi e consigli sulla migliore intesa possibile.

Kai Havertz-Chelsea

Il passaggio dal Bayer Leverkusen al Chelsea per 80 milioni di Kai Havertz, è stato senza dubbio uno dei trasferimenti più importanti di questa sessione di mercato. Il giovane talento ha già incantato le platee europee con le sue giocate, e vederlo giocare in Premier League sarà sicuramente un qualcosa di molto positivo. Il campionato inglese è uno dei più utilizzati su FUT per via di tanti giocatori interessanti, e anche il 21enne si appresta ad essere uno dei “must” per quest’anno. Carta da ben 85 di valutazione, con statistiche molto equilibrate che lo rendono parecchio utilizzabile: da segnalare 84 in velocità e 85 in dribbling, ruolo COC. Inutile sottolineare una linea di intesa massima con Werner, connazionale e compagno di squadra. Prezzo possibile ad inizio gioco: 100-120k.

Osimhen-Napoli

Acquisto top in Serie A, con il Napoli che ha prelevato il giovane Osimhen dal Lille per ben 70 milioni di euro. L’attaccante è considerato come uno dei più talentuosi in Europa, e per quanto riguarda la sua carta FUT, si prospetta un anno molto interessante. Valutazione di 79 per il nigeriano, con una velocità pari a 87. Attenzione all’intesa con Lozano, altro giocatore parecchio utlizzato, e che potrebbe avere statistiche molto interessanti ad inizio gioco. Ruolo: ovviamente ATT, e un prezzo inziale che si aggirerà intorno ai 30-40k.

Allan-Everton

Ritornando al discorso Premier League, non potevamo che citare il passaggio di Allan all’Everton di Carlo Ancelotti. Cessione da be 25 milioni per il Napoli, che perde uno dei suoi centrocampisti migliori. Colpo importante per il calcio inglese e per FUT, dove il brasiliano ricoprirà quasi sicuramente un posto privilegiato nella squadra di molti. Statistiche equilibrate con valori superiori all’80 in difesa e in fisico , e un overall complessivo di 85 per lui. Ruolo: CC e prezzo intorno ai 80-100k. Per quanto riguarda l’intesa vi consigliamo di legarlo con Fernandinho e Gabriel Jesus, suoi connazionali.

Emre Can-Borussia Dortmund

Colpo da 25 milioni di euro per il Borussia Dortmund, che avrà a sua disposizione un roccioso centrocampista per la stagione 2020/21. Emre Can darà uno smacco importante anche alle varie Bundesliga su FUT, con statistiche impressionati soprattutto sul fisico (87) e sulla difesa (83). Linea di intesa massima con il solito Reus e l’interessantissimo Haaland, oltre che i velocissimi Gnabry e Sanè del Bayern Monaco. Giocatore molto forte in game, e ibridabile facilmente anche con altri campionati: vedi Havertz e Werner. Attenzione però al suo prezzo iniziale che potrebbe aggirarsi intorno ai 50-60k. Ruolo: CC, overall di 82.

Carrasco-Atletico Madrid

Dopo anni dalla sua ultima esperienza in Europa, Carrasco ha deciso di ritornare all’Atletico Madrid, squadra che lo ha reso grande e maturo. Per il belga parte la rinascita, e soprattutto su FUT è molto probabile che lo vedremo spesso nelle squadre iniziali. Overall di 82, ma con ottime statistiche in velocità (91), e altrettanto buone doti in dribbling (84). Carta molto interessante, e che potrebbe essere ben legata a Marcos Llorente, suo compagno ai Colchoneros, e con Joao Felix, giovane molto utilizzabile anche in game. Ruolo: AS, con un prezzo che si aggirerà intorno ai 40-50k.

Di: Christian Mattera