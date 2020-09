Calciomercato Sampdoria: triplo colpo da sogno

La Sampdoria si muove sul mercato. Il club blucerchiato è pronto a suggellare un triplo colpo da favola che potrebbe far sognare i tifosi.

Calciomercato Sampdoria: Keità il primo nome

La Sampdoria è pronta a cambiare volo alla squadra. Un colpo dal Monaco, uno dall’Inter ed un altro dal Chelsea. Basterebbe questo per far sognare i tifosi.

I tre calciatori sarebbero stati chiesti dallo stesso Claudio Ranieri. Il primo nome è quello di Keita Baldé.

L’attaccante ex Lazio potrebbe finire alla Sampdoria. La punta era stata ripetutamente accostata a Fiorentina e Milan nelle scorse settimane, ma ora sarebbe ad un passo dal suo ritorno in Serie A.

Oggi Keità è del Monaco ma non è stato inserito nella lista campionato dei francesi. Anche per questo l’attaccante sarebbe pronto a lasciare la Ligue 1 per spostarsi di pochi chilometri trasferendosi in Liguria.

Il calciatore sarebbe stata una chiara richiesta di Claudio Ranieri, Keita arriverebbe a Genova per alzare l’asticella del proprio reparto avanzato. Tuttavia il suo arrivo sarebbe una diretta conseguenza della partenza di Gaston Ramirez. L’operazione dovrebbe essere chiusa dalle due società con un prestito con diritto di riscatto fissato a meno di 15 milioni di euro, già domani potrebbero arrivare le firme e le visite mediche del calciatore.

Mercato Sampdoria 2020: anche Candreva si avvicina

Ma non è finita perchè anche Antonio Candreva si avvicina al passaggio nella formazione del presidente Ferrero. Il laterale dell’Inter, fuori dai piani di Antonio Conte, potrebbe arrivare a Genova nelle prossime settimane. Il club nerazzurro ha l’esigente di cedere e abbassare il monte ingaggi come chiesto da Zhang prima di completare il mercato dell’Inter. Per questo Marotta e Ausilio, nonostante il buon rendimento del centrocampista nello scorso campionato, potrebbero decidere di privarsi dell’ex Lazio.

Ultime Samp: Zappacosta in arrivo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Sampdoria avrebbe accelerato rispetto al Genoa anche per il terzino Davide Zappacosta. Mancherebbe poco per il ritorno in Italia di Davide Zappacosta oggi di proprietà del Chelsea e nell’ultimo campionato in prestito alla Roma. Nell’ultima stagione, infatti, il difensore ex Torino era tornato in Italia ma si era infortunato dopo poche partite nella capitale.