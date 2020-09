Calciomercato Roma: non solo Milik, ecco un altro attaccante

La Roma non si ferma più. Dopo aver praticamente chiuso l’acquisto di Arek Milik dal Napoli, la società giallorossa sarebbe.

Calciomercato Roma: Scamacca può arrivare

La Roma si sta muovendo molto in queste ore sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla capitale il club allenato da Fonseca sarebbe ad un passo dal chiudere il colpo Arek Milik. Il polacco arriverebbe in giallorosso per sostituire Edin Dzeko, vicino al trasferimento alla Juventus.

I giallorossi però continuano a lavorare sul mercato anche in ottica futura ed avrebbero messo nel mirino Gianluca Scamacca.

Mercato Roma 2020: Scamacca l’alternativa a Milik?

La Roma cerca anche un secondo centravanti da mettere a disposizione di Fonseca. Come riportato da laroma24 nelle ultime ore si starebbe valutando il ritorno di una vecchia conoscenza giallorossa: Gianluca Scamacca.

La punta è un classe 1999, è attualmente di proprietà del Sassuolo ed ha giocato ad Ascoli nel corso della sua ultima stagione. La Roma potrebbe proporre un’operazione sulla base di un prestito con obbligo di riscatto ma il prezzo del cartellino della punta non è bassissimo. Il club emiliano, infatti, per cedere la punta chiede almeno 15 milioni di euro.

Mercato Roma: Under paga Scamacca?

La Roma potrebbe completare l’acquisto di Scamacca grazie alla cessione di Under. La Roma, infatti, non solo ha incassato 16 milioni dalla cessione di Dzeko, ma ha anche speso 25 milioni per Milik. Per questo, per investire ancora, ci sarebbe bisogno di un altro addio.

In queste ore però la Roma è pronta a cedere il cartellino di Cengiz Under al Leicester. Il turco, secondo quanto riportato anche da Sky Sport, si recherà domani in Inghilterra nelle prossime ore.

L’esterno dovrà sottoporsi alle visite mediche con il club prima di firmare il suo nuovo contratto. L’operazione sarebbe oramai in chiusura. L’accordo sarebbe stato trovato con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 27 milioni di euro.

Un bel gruzzoletto che permetterebbe alla Roma di mettere a bilancio già nella prossima stagione un’importante cifra in entrata che il club potrebbe anche investire subito se arrivasse un calciatore con la stessa formula di operazione, e quindi andrebbe a bilancio nella prossima annata.