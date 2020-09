Calciomercato Roma, l’agente di Milik a trigoria: si chiude

La Roma continua a lavorare sul campo e non solo. La società è impegnata nelle trattative di mercato, mentre la squadra di Paulo Fonseca è concentrata sulla prima giornata di campionato, dove si affronterà l’Hellas Verona sabato. Il club conta di chiudere acquisti importanti prima della prima giornata, come nel caso di Kumbulla che arriverà stesso dal Verona, ma non solo lui. Fonseca è in attesa degli sviluppi riguardo il ruolo d’attaccante, dove Edin Dzeko passerà alla Juventus e Arkadiusz Milik lascerà Napoli con destinazione Roma.

Mercato Roma, l’agente di Milik arriva a Trigoria

Sembra ormai pronta a chiudersi la telenovela dell’estate, con protagonisti Milik e Dzeko tra Roma e Juventus. Raggiunto nei giorni scorsi l’accordo tra Napoli e Roma per l’attaccante polacco, che si trasferirà nella capitale per circa 30 milioni di euro pagabili in 5 anni. Ora manca solo l’accordo tra il club giallorosso e il calciatore. Milik apre alla Roma e il suo agente, come riportato da Sportmediaset, è arrivato in queste ore a Trigoria, dove incontrerà e parlerà con il CEO Fienga per raggiungere l’accordo economico riguardo l’ingaggio del calciatore. Arkadiusz Milik è ormai pronto a diventare il nuovo bomber della Roma.

Calciomercato Roma, si tratta sull’ingaggio di Milik: chiusura in arrivo

Under Non rientrerà nell’affare Milik. L’esterno turco è stato scelto dal Leicester in Premier League ed è pronto al trasferimento. Per questo il Napoli ha raggiunto un nuovo accordo con la Roma per la punta polacca. Intanto, il club ha pronta l’offerta economica per convincere Milik. Si tratta e si può chiudere per circa 4,8 milioni di euro a stagione più bonus legati a gol e obiettivi di squadra. Il giocatore sembra intenzionato ad accettare, ormai Roma sembra davvero l’unica soluzione per il polacco che lascerà Napoli. Le squadre spingono per chiudere prima del fine settimana, ma c’è il rischio che la Juventus si ritrovi senza Dzeko alla prima di campionato e la Roma senza Milik, con l’ufficialità che arriverebbe ad inizio della prossima settimana.

