Calciomercato Roma, preso Kumbulla dall’Hellas Verona (UFFICIALE)

Colpo di mercato dei giallorossi. E’ stato appena ufficializzato l’acquisto, dall’Hellas Verona, del giovane promettente difensore Marash Kumbulla. Battuta la concorrenza dell’altra squadra della capitale, la Lazio.

Roma, colpo Kumbulla. Ha firmato fino al 2025

Paulo Fonseca può sorridere. Finalmente è arrivato il centrale che tanto desiderava. In attesa di Chris Smalling (attenzione perché ci sarebbe un interessamento last minute dell’Inter che sta per cedere Diego Godin), è fatta per il difensore Marash Kumbulla. Il classe 2000 proviene dall’Hellas Verona e ha firmato un contratto della durata di cinque anni. In questo momento nel reparto difensivo del tecnico portoghese ci sono Mancini, Ibanez e proprio il nuovo acquisto (considerando che sia Juan Jesus che Fazio sono sulla lista dei cedibili e prossimi alla partenza). Quest’ultimo potrebbe già esordire sabato in campionato proprio contro la sua ex squadra.

Ecco il comunicato del club giallorosso

Pochi minuti fa il club capitolino ha comunicato l’acquisto sul proprio sito ufficiale: “L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con l’Hellas Verona gli accordi per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive di Marash Kumbulla. Si comunica, inoltre, che sono stati ceduti a titolo temporaneo, sempre fino a giugno 2022, i calciatori: Mert Cetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby. Il saldo netto complessivo di tali operazioni di prestito è negativo per la società per 2 milioni di euro. Tutti gli accordi sottoscritti prevedono l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo dei rispettivi calciatori. Se dovessero verificarsi tutte le condizioni appena scritte, l’impatto negativo è pari a 13,5 milioni di euro. L’accordo per l’acquisto del difensore albanese prevede un corrispettivo variabile stimato per 3,5 milioni di euro. Con lo stesso calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025“.

“Sgarbo” ai cugini della Lazio

Da tempo, sulle tracce del calciatore, c’era la Lazio di Claudio Lotito. Il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, sembrava ad un passo dall’acquistare il giovane rivelazione della passata stagione in Serie A. Il club di Friedkin non ha voluto perdere altro tempo e ha deciso di sborsare, nelle casse degli scaligeri, quasi 30 milioni di euro.

