Calciomercato Roma, l’attaccante ha detto “sì”. Le ultime

Pare che l’affare di calciomercato più chiacchierato stia per concludersi con esito positivo. La Roma potrà contare su un nuovo centravanti per questa stagione.

Roma, Milik sta per accettare il trasferimento

Arkadiusz Milik si appresta a lasciare Napoli. L’attaccante polacco, allenatosi da solo negli ultimi giorni a Castel Volturno, sta per accettare la corte dei giallorossi. L’ex Ajax sarà un nuovo giocatore della Roma nelle prossime ore, massimo tra qualche giorno. Sarà lui il sostituto di Edin Dzeko che, qualora non dovesse muoversi prima, questo sabato giocherà la sua ultima partita con i ‘lupi’ per trasferirsi alla Juventus di Andrea Pirlo. L’agente del polacco questa mattina era a Trigoria per sbrigare le ultime faccende sul suo passaggio nel club della capitale. Il Napoli cederà il calciatore per tre milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 15 e 7 milioni di bonus: per realizzare l’operazione, il bomber potrebbe anche firmare un rinnovo con il Napoli, che sarebbe più burocratico che altro. A riferirlo è calciomercato.it. Totale dell’operazione 25 milioni di euro. L’atleta guadagnerà tra i 4,5 e i 4,8 milioni all’anno. Dovrebbe firmare un contratto dalla durata di cinque anni. Si era parlato di un possibile inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica, in modo da abbassare le pretese degli azzurri. L’unico che sembrava poter piacere al tecnico Gennaro Gattuso era Cengiz Under. Quest’ultimo però ha deciso di sposare il progetto Leicester City e a breve volerà in Inghilterra per giocare in Premier League.

Si conclude così l’avventura del polacco in azzurro

Arrivato nel 2016 dall’Ajax, Arkadiusz Milik ha disputato quattro stagioni con il Napoli. Con i partenopei ha totalizzato 122 presenze e ha realizzato 48 reti. Purtroppo due infortuni gravi al crociato lo hanno condizionato parecchio in questi anni, ma sia con Maurizio Sarri, con Carlo Ancelotti e Gattuso si è sempre fatto trovare pronto. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Rozwoj Katowice. Successivamente passa al Gornik Zabrze. Poi il grande passaggio in Bundesliga dove veste le maglie del Bayer Leverkusen e dell’Augusta.

A breve la fumata bianca

La Roma ha sempre pensato a lui per il reparto offensivo. Ora l’affare può concludersi nel migliore dei modi. Milik sta per diventare un nuovo giocatore dei giallorossi e si metterà a disposizione del nuovo tecnico, Paulo Fonseca.

