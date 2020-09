La telenovela Milik sta per avere fine e può sbloccare nuovamente il calciomercato del Napoli che cerca un centrocampista e un esterno d’attacco per completare la rosa di Gennaro Gattuso. Poi ci sarà da risolvere il grattacapo Kalidou Koulibaly, ancora a metà tra la permanenza e l’addio.

Calciomercato Napoli, Koulibaly può restare

Il difensore senegalese è ambito da alcuni dei più grandi club europei che, però, non riescono a soddisfare completamente le richieste del Napoli. Aurelio De Laurentiis è stato molto chiaro con l’agente di Koulibaly e con qualsiasi club abbia intenzione di prenderlo: servono 80 milioni di euro. Nell’ultimo mese il Manchester City di Pep Guardiola ha spinto molto sull’acceleratore per cercare di convincere il club azzurro a cedere ma non si è spinto oltre i 65 milioni di euro (bonus compresi) e ha ricevuto sempre un ‘no’ dal Napoli. Inoltre i due club non si interfacciano direttamente ma solo tramite l’intermediazione di Fali Ramadani, agente di Koulibaly, per l’affare Jorginho mai andato in porto. Il tira e molla potrebbe portare alla permanenza, per almeno un’altra stagione, di Koulibaly al Napoli.

Calciomercato Napoli, ultimatum per Koulibaly

Calciomercato Napoli, anche il PSG vuole Koulibaly

Nel corso delle ultime settimane, però, anche il PSG si è fatto avanti con il Napoli per sondare il terreno per Koulibaly. L’addio di Thiago Silva non è stato ben digerito dalla tifoseria e da Tuchel che vorrebbe un altro difensore di massima affidabilità. Leonardo, dunque, ha deciso di puntare su Koulibaly, anche se ha recentemente dichiarato che sarà difficile soddisfare certe richieste senza prima cedere. Per i parigini, però, sarà di vitale importanza la prossima settimana perché nel frattempo hanno anche altre esigenze di formazione. L’ultima arriva dalla gara vinta ieri 1-0 in extremis contro il Metz.

Calciomercato Napoli, l’agente di Milik a Trigoria: le ultime

PSG, l’infortunio di Bernat cambia le priorità

Nella gara di ieri, infatti, si è registrato il grave infortunio occorso a Juan Bernat. Questa mattina, poi, i test hanno confermato il peggio: rottura del legamento crociato e sei mesi di stop. A questo punto potrebbe cambiare radicalmente il mercato in entrata del PSG che agirà prima per assicurarsi un terzino sinistro che possa sostituire lo spagnolo. Ciò potrebbe creare ulteriori difficoltà alle casse parigine e potrebbe allontanare anora di più Koulibaly.

