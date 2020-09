Calciomercato Milan, possibile derby per un obiettivo in difesa

Il Milan si prepara ad affrontare la prossima stagione, e la squadra di Pioli si allena in vista dei primi impegni sia in campionato che in Europa League. E’ chiaro però di come la dirigenza rossonera continui a dedicarsi anima e corpo anche sul mercato, dove sono attese delle ulteriori novità dopo i precedenti colpi effettuati. Possibile che ci sia qualche altro investimento, e attenzione soprattutto al reparto difensivo.

Ultime Milan: Milenkovic nel mirino, occhio anche all’Inter

Tra i tanti nomi accostati al Milan nelle ultime settimane, c’è un difensore che più di tutti piace a Maldini e a Massara: stiamo parlando di Milenkovic, centrale e all’occorrenza terzino serbo, attualmente in forza alla Fiorentina. Giovane età, tanto talento, e soprattutto una buona esperienza in Serie A maturata a suon di prestazioni. Il, club rossonero lo sta tenendo d’occhio da un bel pò, ma pare che non sia l’unica italiana ad averlo fatto: stando a quanto riportato da Sky infatti, sembra che anche l’Inter abbia messo il ragazzo nel mirino. Il motivo? La possibile partenza di Skriniar, il quale avrà bisogno di un sostituto di livello.

Mercato Milan: offerta Milenkovic, il prezzo

Milenkovic è un obiettivo concreto per il Milan, ma si tratta di un giocatore molto difficile da prendere. La Fiorentina, ed in particolare Commisso, non vorrebbe affatto privarsi di uno dei suoi giocatori migliori, e fissa il prezzo a ben 40 milioni di euro. Una cifra molto importante, e che attualmente i rossoneri non possono sostenere. Nella giornata di ieri si registra un’offerta intorno ai 20, ancora insufficienti per convincere la viola. L’ottimismo però è legato ad un fattore: si può trattare per quanto riguarda la cifra da sborsare. Attenzione però, la squadra di Firenze non accetterà contropartite.

News Milan: Milenkovic finanziato da Paquetà?

L'affare Milenkovic non sarà facile da mandare in porto, ma il Milan potrebbe avere i soldi necessari per l'investimento. Ovviamente questo dopo aver completato delle cessioni: attenzione a Paquetà in orbita Lione. Il brasiliano porterebbe nelle casse rossonere più di 20 milioni, e chissà che non possa finanziare qualche colpo in entrata.