Calciomercato Milan, furia Ibrahimovic: non c’è intesa, addio vicino

Il Milan di Stefano Pioli inizierà prima di tutti la nuova stagione. Infatti, questa sera, alle ore 20:00, i rossoneri scenderanno in campo in Irlanda sul campo dello Shamrock Rovers per il turno preliminare d’Europa League. Se si passerà il turno, nella gara secca di oggi, il club avrà altri due impegni preliminari (24 settembre e 1 ottobre) da affrontare per accedere alla fase a gironi. Intanto, mentre la squadra è concentrata sul campo, la società deve pensare anche al mercato. Diversi i colpi arrivati in queste settimane, ora però bisognerà anche sfoltire la rosa con qualche cessione.

Mercato Milan, Paquetà verso la cessione: non c’è intesa con Ibrahimovic

Acquistato due anni fa per circa 38 milioni di euro dal Flamengo, Lucas Paquetà è pronto a dire addio. Il giovane trequartista brasiliano non sembra aver raggiunto l’intesa giusta con Zlatan Ibrahimovic, che avrebbe dato il via libera alla società per la sua cessione. Inoltre, con il cambio modulo, anche Stefano Pioli non riesce a trovare una collocazione tattica al calciatore, nonostante ci abbia provato per tutta la passata stagione. Tante aspettative su di lui, ma ora le strade sembrano destinate a separarsi.

Calciomercato Milan, tanti club su Paqueta

Uno dei club che si è mosso in anticipo per Paquetà è il Paris Saint Germain, con il ds Leonardo che stravede per lui, ma non è l’unico club. Sono tante le società che hanno messo gli occhi sul giovane calciatore, tra questa anche la Fiorentina di Commisso in Serie A. Secondo Tuttosport, il brasiliano è ormai messo alla porta e con le valigie pronte, dopo che ha scaturito l’ira di Zlatan Ibrahimovic nelle scorse settimane per lo scarso impegno dimostrato nel pre campionato. Tanti richiami contro il Novara. Il calciatore non è neppure convocato per la partita di questa sera in Europa League contro lo Shamrock Rovers. Anche il Lione nelle ultime ore si è mosso per lui, visto che è ad un passo la cessione di Depay al Barcellona. Il Milan non ha intenzione di scendere sotto i 25 milioni per la sua cessione.

