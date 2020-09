Inizia oggi la stagione 2020/21 del Milan di Stefano Pioli: dopo aver messo a segno importanti colpi di calciomercato, per i rossoneri sarà tempo di pensare all’Europa League.

I rossoneri si sono assicurati Zlatan Ibrahimovic per un’altra stagione, dopo una trattativa lunga ed estenuante, risolta con un contratto annuale da 7 milioni netti. Però sul fronte rinnovi c’è ancora qualcosa di molto importante da valutare e cioè il contratto di Gianluigi Donnarumma. Il portiere campano ha la scadenza fissata al giugno 2021 e oggi, sostanzialmente, inizia la sua ultima stagione in rossonero. Senza un rinnovo nel giro di qualche mese, per il Milan c’è il pericolo di perderlo a parametro zero a partire da gennaio.

Calciomercato Milan, il rinnovo di Donnarumma dipende dall’Europa

Oggi è già una giornata cruciale per la permanenza di Gigio in rossonero. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, il rinnovo di Donnarumma con il Milan dipende, in parte, anche dalla qualificazione all’Europa League. Un’eventuale sconfitta nel match odierno contro lo Shamrock Rovers comporterebbe l’eliminazione immediata dei rossoneri che, a quel punto, dovranno fare i conti con la scontentezza del portiere classe ’99 e con un’importante vuoto nelle casse. A quel punto il rinnovo di Donnarumma non solo sarebbe più lontano ma anche quasi impossibile, e c’è di più.

Addio immediato senza Europa League

Il pericolo, per il Milan, sarebbe quello di perdere immediatamente Donnarumma, secondo il quotidiano. Il portiere vuole essere protagonista anche in Europa e la mancata partecipazione all’Europa League cambierebbe radicalmente il suo futuro. Inoltre ieri Mino Raiola, suo agente, è stato a Milano per parlare con la dirigenza dell’Inter del futuro di alcuni dei suoi assistiti e non è da escludere che abbia parlato anche con la dirigenza del Milan per discutere il futuro di Donnarumma. Una parte della verità, comunque, attende il fischio finale di Shamrock Rovers-Milan.

