Calciomercato Juventus: è fatta per Dzeko, rescinde Higuain

La Juventus ha oramai chiuso per Edin Dzeko. Il club bianconero, infatti, hanno concluso le trattative con la Roma in maniera positiva.

Juventus: Dzeko in arrivo, le cifre

La nuova punta centrale per la Juventus sarà Edin Dzeko. Sarà il bosniaco a completare l’attacco dei bianconeri con Dybala e Ronaldo. Si va verso l’arrivo del romanista in bianconero nelle prossime ore.

Sarà lui il grande rinforzo di Pirlo, anche se a prezzo di saldo. Come riportato da Goal.com è fatta infatti per il passaggio del classe 1986 alla corte Andrea Agnelli per la nuova stagione di Serie A.

Mercato Juve: lo stipendio di Dzeko

A 34 anni, Dzeko firmerà un nuovo accordo con la Juventus di due anni e percepirà 7,5 milioni all’anno.

Anche la Roma incasserà una cifra considerevole vista l’età dell’attaccante. Al club giallorosso andranno 16 milioni di euro.

Il club capitolino perde un giocatore simbolo delle ultime stagioni, capitano giallorosso capace di mettere insieme 106 reti nelle varie competizioni, di cui 26 in Europa.

Nelle prossime ore Dzeko svolgerà le visite mediche e firmerà un nuovo contratto fino al 2022 con la Juventus così da essere a disposizione di Pirlo e della Juventus almeno per la seconda gara di campionato, proprio contro la Roma. Difficile, infatti, sarà vederò in campo durante l’esordio ufficiale di Serie A contro la Sampdoria previsto domenica.

Dopo aver seguito a lungo diversi attaccanti, da Giroud a Morata, da Cavani a Suarez alla fine il passaggio di Milik alla Roma ha sbloccato l’affare.

La Juventus ha scelto un attaccante che conosce benissimo la Serie A dopo 5 anni in massima serie, campionato nel quale ha vinto anche il titolo di capocannoniere. In Serie A ha già segnato 78 goal che lo hanno reso uno dei bomber più letali.

Juventus: Higuain rescinde, i dettagli

Addio, invece, per Gonzalo Higuain che lascia la Juve e vola in MLS. Questo il comunicato:

“Juventus Football Club S.pA. comunica di aver risolto consensualmente il contratto di Gonzalo Higuain. Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2019/2020 pari a 18,3 milioni, per effetto della svalutazione del residuo del calciatore”.

Dopo averlo acquistato dal Napoli per 90 milioni, i bianconeri scrivono a bilancio una minusvlenza.