Calciomercato Juventus, si sblocca il colpo in attacco: ore decisive

Il calciomercato della Juventus continua ad andare avanti, e nelle ultime ore si è parlato parecchio di Luis Suarez. L’uruguaino è ormai lontano dai bianconeri, ed è per questo che la Vecchia Signora sembra aver virato in maniera decisiva su Dzeko. Il bosniaco ha già dato segni di intesa, ed è ormai pronto per volare a Torino. La situazione si è sbloccata, e nelle prossime ore potrebbero arrivare novità molto importanti anche sul fronte Napoli.

Ultime Juventus: ci siamo per Dzeko, summit decisivo

Il futuro di Dzeko sarà con molte probabilità alla Juventus, con un affare che sembra essersi avviato verso la chiusura. L’attaccante e i bianconeri hanno già raggiunto l’intesa: biennale da 7,5 milioni più bonus, 15 milioni alla Roma. Ad essere decisivo in maniera definitiva sarà un summit già nelle prossime ore, che porterà Milik in giallorosso. Per quanto riguarda il polacco è già tutto fatto, con il Napoli che percepirà 18 milioni di base fissa, più 7-8 di bonus pagabili in quattro rate. L’asse Torino-Roma-Napoli è caldo più che mai. Questa la notizia riportata da cm.com.

Mercato Juventus: Dzeko ad un passo, sfumato Suarez?

Dzeko è ad un passo dalla Juventus, e la Vecchia Signora potrà finalmente avere a disposizione il tanto atteso attaccante richiesto da Pirlo. Caratteristiche ideali quelle del bosniaco, adatto sia in zona gol che in fase di costruzione. Il suo apporto potrà fare molto comodo a Ronaldo e compagni, vista e considerata l’enorme esperienza e le ottime doti in quanto a leadership. Il sogno e la suggestione Suarez sfumano piano piano, con Koeman che ha lanciato un segnale molto importante con le sue ultime dichiarazioni.

News Juventus: l’alternativa a Dzeko è Giroud

Si sta per concludere la sorta di telenovela tra la Juventus e la Roma per Dzeko, con l’attaccante che finalmente sarà libero di trasferirsi in bianconero. Milik ai giallorossi farà scattare l’effetto domino, ma la squadra di Torino continua a tenere sott’occhio l’alternativa al bosniaco: Olivier Giroud.

