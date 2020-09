Calciomercato Juventus, oggi giornata decisiva per il nuovo attaccante

Il calciomercato di Serie A continua ad essere più infuocato che mai, e in queste ultime ore sta succedendo praticamente di tutto. La Juventus è a caccia di una prima punta, e nella giornata di oggi potrebbe scattare un effetto domino importante con coinvolte anche Roma e Napoli. I bianconeri si sono portati parecchio avanti per Dzeko, e al momento l’affare sembra essere a buon punto.

Ultime Juventus: Dzeko ad un passo, manca un “si”

Dzeko è senza dubbio uno dei nomi più caldi accostati alla Juventus, e ad oggi è probabilmente l’obiettivo principale della squadra bianconera. L’attaccante bosniaco è un profilo che piace parecchio, e si tratterebbe di un affare low cost ma che allo stesso tempo darebbe tante garanzie sia a Pirlo che ai suoi eventuali compagni. Se qualche settimana fa si pensava ad uuna trattativa complicata, nelle ultime ore lo scenario pare essersi delineato abbastanza chiaramente. Se Milik dice si alla Roma, ecco che Dzeko arriverà a Torino, e questo può avverarsi già nella giornata di oggi. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Mercato Juventus: c’è l’accordo con Dzeko

La Juventus si dice ottimista per il colpo Dzeko, e l’accordo tra bianconeri e bosniaco è già stato trovato da diversi giorni. Parliamo di un biennale da 7,5 milioni di euro più bonus, con 15 milioni destinati nelle casse della Roma. Giallorossi che sono ormai in chiusura per Milik, il quale ha lasciato ieri il ritiro del Napoli, e sembra intenzionato ad accettare la corte del club capitolino. Possibile un ultimo summit in giornata, dove le tre parti chiuderanno le varie trattative: si tenta l’accelerata finale.

News Juventus: le alternative a Dzeko

Se è vero che Dzeko è molto vicino, è altrettanto vero che la Juventus vuole tutelarsi per quanto riguarda l’attaccante. In casa bianconera si continuano a tenere d’occhio varie alternative al bosniaco, e i nomi più interessanti sono senza dubbio quelli di Morata, Giroud e Cavani. Per il Matador la situazione è complicata, mentre per lo spagnolo ed il francese pare ci sia già una sorta di intesa.

