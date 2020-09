Calciomercato Inter, doppia cessione in arrivo: ci prova una big

L’Inter continua il suo calciomercato, e in questi ultimi giorni la società nerazzurra si sta impegnando anche nel gestire eventuali cessioni. E’ chiaro di come ci sarà bisogno di monetizzare con qualche partenza, e nella lista degli esuberi ci sono diversi nomi molto interessanti. Attenzione soprattutto alla situazione relativa Nainggolan, appena ritornato dal Cagliari, ma già in cerca di una nuova sistemazione.

Ultime Inter: il PSG piomba su Skriniar e Nainggolan

Tra i giocatori nerazzurri in partenza c’è soprattutto Nainggolan, ritornato in nerazzurro dopo l’ottima esperienza a Cagliari, e già consapevole di non trovare spazio tra le gerarchie di Conte. Il centrocampista belga ha diverse richieste, e pare che nelle ultime ore su di lui sia piombato anche il PSG. La squadra parigina vorrebbe tentare il doppio colpo anche con Skriniar, magari andando a rinforzare mediana e sostituendo la partenza di Thiago Silva. Leonardo ha già sondato il campo, e al momento non sono da escludere eventuali assalti. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

Mercato Inter: le condizioni per cedere Nainggolan

Mentre la partenza di Skriniar era stata già messa in preventivo, la situazione sembra essere diversa per quanto riguarda Nainggolan. Che fosse già in partenza si era già capito, ma l’Inter ci ha tenuto più volte a ribadire le condizioni giuste per la cessione. I nerazzurri sono disposti a lasciarlo partire solo a titolo definitivo per circa 15 milioni, o con prestito con obbligo di riscatto. Per il Ninja potrebbe quindi iniziare una nuova avventura, ma al momento le pretendenti non si sono fatte vive con offerte concrete. Il PSG studia e sonda il campo, in attesa del momento giusto per andare ad affondare. La valutazione di Skriniar invece dovrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro.

News Inter: anche Perisic in partenza

Intanto l’Inter pensa anche alla situazione di Perisic, altro esubero che dovrebbe lasciare i nerazzurri con ormai ogni probabilità. Possibile futuro ancora in Germania per il croato, il quale ha raccolto l’interesse di tre squadre: Bayer Leverkusen, Lipsia, Herta Berlino.

