Calciomercato Inter: ritorno di fiamma dal Chelsea

L’Inter non molla. Il club nerazzurro potrebbe chiudere un altro colpo in attacco.

Mercato Inter: Giroud ancora un obiettivo

Nonostante l’arrivo di Andrea Pinamonti, l’Inter potrebbe chiudere un altro colpo in attacco. Nel mirino dei nerazzurri ancora il solito Olivier Giroud. Conte vorrebbe a sua disposizione anche una 4a punta.

Mercato Inter: Giroud resta sul mercato

Uno dei nuovi innesti in attacco potrebbe essere ancora Olivier Giroud del Chelsea. Come ipotizzato giorni fa, il francese – chiuso dai nuovi arrivi nel club londinese – dovrebbe andare via.

La punta, infatti, vuole giocare per esser convocato dalla Francia per Euro 2021. e dovrebbe andar via prima degli ultimi giorni di mercato. I nerazzurri, già forti sul giocatore nel mercato invernale, potrebbero tornare alla carica per il calciatore. Secondo quanto riportato da Sportitalia, per la punta si era parlato anche della Juventus, ma la notizia non ha mai trovato fondamento.

Anzi, l’attaccante resterebbe una mina vagante degli ultimi giorni di mercato, chissà. Per la Juventus, con l’arrivo di Edin Dzeko e i passi avanti per Luis Suarez, difficilmente Paratici si muoverà per un altro calciatore.

Inter: serve un’altra punta?

I nerazzurri potrebbero chiudere ancora un colpo in attacco. Nelle ultime ore, dalla Spagna arriva un’altra notizia: su Luis Suarez non c’è solo la Juventus. I bianconeri non sarebbero l’unico club italiano in corsa per il centravanti uruguaiano. Ci sarebbe anche l’Inter di Antonio Conte. Secondo il giornalista spagnolo Francesc Aguilar, i nerazzurri si sarebbero mossi per la punta.

Se Suarez dovesse ottenere in tempi molto brevi la cittadinanza italiana, dopo il superamento dell’esame di italiano di oggi a Perugia, anche l’Inter potrebbe entrare nella corsa per aggiudicarsi la punta che piace tanto ad Andrea Pirlo.

Di sicuro c’è che il calciatore non ha alcuna intenzione di rimanere nel club che, in realtà, lo ha già messo alla porta (oltre al suo allenatore Ronald Koeman). Per questo motivo l’ex Liverpool, insieme al suo entourage, sta trattando con Bartomeu per andar via e farsi pagare anche una buonauscita. Per lui si tratta sulla base di 15 milioni di euro da corrispondere ad agente e calciatore prima della cessione.

